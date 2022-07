Data di rilascio dell’aggiornamento 6.1.0 di metà capitolo di DBD trapelata per Attack on Titan

La data di uscita per quando il Morto alla luce del giorno X Attacco a Titano (AoT) crossover e DBD a metà capitolo 6.1.0 uscirà l’aggiornamento potrebbe essere trapelato.

È un momento davvero emozionante per Morto alla luce del giorno fan. Non solo c’è la prossima collaborazione con AoTma stiamo ancora aspettando il Agganciato a te simulatore di appuntamenti, così come il Cattivo ospite Progetto W Capitolo 25.

Il PTB per Cattivo ospite è previsto per agosto, ma – prima di allora – potrete indossare gli abiti di una delle serie anime più popolari di tutti i tempi.

La data di uscita trapelata per il DBD aggiornamento del capitolo 6.1.0 a metà e Morto alla luce del giorno X Attacco a Titano incrocio e AoT skin è il 19 luglio.

Questo viene per gentile concessione di DBDNews Discord. Non è confermato dal comportamento di Interactive poiché tutto ciò che hanno annunciato ufficialmente è che la collaborazione avverrà più tardi a luglio.

La prossima settimana sembra probabile poiché il PTB è stato lanciato il 29 giugno e gli aggiornamenti di solito vengono rilasciati tre settimane dopo la build del test pubblico. Tuttavia, la patch di metà capitolo potrebbe essere rilasciata il 20 luglio anziché il 19 poiché il PTB è arrivato di mercoledì anziché di martedì.

Ci sono alcuni suggerimenti su Reddit che potrebbe uscire il 27 luglio perché il Cattivo ospite Secondo quanto riferito, PTB è stato posticipato dal 9 agosto al 16 agosto. Aggiorneremo questo articolo a seguito di un annuncio ufficiale da behavior Interactive.

Spiegazione del crossover Dead By Daylight Attack On Titan

Il Morto alla luce del giorno X Attacco a Titano crossover uscirà con l’uscita di DBD aggiornamento del capitolo 6.1.0 a metà.

Dieci AoT le skin verranno rilasciate, ma sono solo abiti leggendari. Inoltre, verranno dati solo agli assassini e ai sopravvissuti originali.

Infine, il comportamento degli sviluppatori Interactive ha confermato due nuovi charm. Di seguito è riportato come sbloccarli:

Ciondolo con stemma del reggimento scout Acquistane tre DBD X AoT pelli

Fascino del corpo dei cadetti Accedere DBD durante il rilascio a metà capitolo



Dai un’occhiata all’aggiornamento per sviluppatori di luglio 2022 di Interactive per maggiori dettagli sulla patch di metà capitolo.

