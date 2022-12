Data di rilascio dell’aggiornamento 3.3 di Genshin Impact e tutti i banner

La data di uscita per l’uscita dell’aggiornamento 3.3 di Genshin Impact è quasi arrivata e i suoi banner sono davvero entusiasmanti con personaggi nuovi di zecca e di ritorno.

La versione 3.2 è stata fantastica per i viaggiatori di Teyvat e l’imminente 3.3 dovrebbe essere altrettanto buona se non migliore. Tuttavia, sebbene il prossimo aggiornamento non sia ancora stato rilasciato, alcuni stanno già guardando al futuro con perdite per 3.4 che suggeriscono che avremo Alhaitham come un nuovo Dendro.

Mentre il gioco dovrebbe avere un fantastico 2023, è anche destinato a concludere bene quello che è stato un superbo 2022.

Quando esce Genshin Impact 3.3?

La data di rilascio per l’uscita dell’aggiornamento 3.3 di Genshin Impact è il 7 dicembre.

Ciò è stato confermato durante il live streaming di anteprima del programma speciale. Una volta avviato il nuovo aggiornamento, i fan che si sono registrati potranno partecipare a un evento di reclutamento di streamer su Twitch.

Le iscrizioni sono disponibili fino al 9 dicembre. Lontano da qualcosa per i creatori di contenuti, miHoYo ha condiviso una pagina di anteprima per il prossimo capitolo.

Banner

Il primo banner di Hoyoverse per l’aggiornamento 3.3 di Genshin Impact è il nuovo personaggio Wanderer e una replica di Arataki Itto.

Questa prima fase include anche il nuovo personaggio Faruzan come 4 stelle. Per quanto riguarda la fase due, le due repliche annunciate sono Raiden Shogun e Kamisato Ayato.

