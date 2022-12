Data di rilascio dell’aggiornamento 3.3 di Genshin Impact, conto alla rovescia del tempo di manutenzione e banner

La data di uscita e il conto alla rovescia per quando Genshin Impact l’aggiornamento 3.3 uscirà quasi qui e il programma di manutenzione è stato annunciato insieme a tutti i prossimi banner.

La versione 3.2 è stata fantastica per i viaggiatori di Teyvat e l’imminente 3.3 dovrebbe essere altrettanto buona se non migliore. Tuttavia, anche se il prossimo aggiornamento non è ancora stato rilasciato, alcuni stanno già guardando al futuro con perdite per 3.4 che suggeriscono che avremo Alhaitham come un nuovo Dendro.

Mentre il gioco dovrebbe avere un fantastico 2023, è anche destinato a concludere bene quello che è stato un superbo 2022.

Tempo di manutenzione di Genshin Impact 3.3

Il tempo di aggiornamento e manutenzione per Genshin Impact la versione 3.3 è alle 15:00 PT, alle 18:00 ET e alle 22:00 GMT del 6 dicembre.

Il post sul blog hoyolab di Hoyoverse dice che la manutenzione inizia alle 06:00 UTC+8 del 7 dicembre, e questo si traduce in tutte le ore di cui sopra. Come con le patch precedenti, non sarai in grado di accedere al gioco.

Quando esce Genshin Impact 3.3?

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora di inizio per quando Genshin Impact l’aggiornamento 3.3 uscirà alle 20:00 PDT e alle 23:00 EST del 6 dicembre, nonché alle 03:00 GMT del 7 dicembre.

Tutte le ore di cui sopra dipendono dalla manutenzione del gioco della durata di cinque ore come previsto da Hoyoverse. È possibile che la versione possa iniziare prima o dopo del previsto, ma questo non è accaduto con nessuno dei capitoli precedenti.

Gli sviluppatori cinesi premiano tutti i giocatori con 300 Primogem come compensazione per i tempi di inattività del gioco.

Banner

Il primo banner di Hoyoverse per l’aggiornamento 3.3 di Genshin Impact è il nuovo personaggio Wanderer e una replica di Arataki Itto.

Questa prima fase include anche il nuovo personaggio Faruzan come 4 stelle. Per quanto riguarda la fase due, le due repliche annunciate sono Raiden Shogun e Kamisato Ayato.

