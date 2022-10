Data di rilascio dell’accesso anticipato di CoD Modern Warfare 2 2022 e come ottenere il bonus

La data di uscita per quando il Call of Duty Modern Warfare 2 La campagna di accesso anticipato del 2022 uscirà si avvicina sempre di più e i fan possono giocarci CoD MW2 modalità storia in poco più di una settimana tramite bonus di preordine.

Il prossimo remake di Activision è disponibile su PlayStation, Xbox e PC, ma potresti essere deluso nel sentire che sta seguendo le orme di Overwatch 2. Simile a OW2per giocare è necessario un numero di telefono CoD MW2e dovrà essere un dispositivo postpagato in quanto non sono accettati prepagati e VOIP.

È un requisito che sicuramente infastidirà molti dei fan, ma, nonostante il fastidio, quasi tutti sono ancora incredibilmente entusiasti dell’accesso anticipato alla campagna.

Quando esce Call of Duty Modern Warfare 2 2022?

La data di uscita per quando Call of Duty Modern Warfare 2 2022 uscirà il 28 ottobre, nel frattempo l’accesso anticipato per il CoD MW2 la campagna verrà lanciata il 20 ottobre.

Tutte le date di cui sopra provengono dalla panoramica della campagna di preordine digitale di Activision. Ovviamente, quando uscirà l’EA, non potrai goderti nessun multiplayer online fino al rilascio completo.

Come ottenere l’accesso anticipato alla campagna di Call of Duty Modern Warfare 2

Tutto quello che devi fare per ottenere l’accesso anticipato al Call of Duty Modern Warfare 2 La campagna 2022 prevede il preordine di una copia digitale dell’edizione cross-gen o Vault.

Il semplice pre-ordine di qualsiasi versione del gioco ti consentirà di provare la modalità storia una settimana prima del lancio del multiplayer. È stato rilasciato un trailer di lancio e molti hanno elogiato la sua splendida grafica facendo sgorgare quello che fa CoD MW2 sembra un film giocabile ad alto budget.

Secondo Activision, la modalità storia porta i giocatori di tutto il mondo a completare missioni in Europa, Asia e Americhe. È dotato di combattimento subacqueo, missioni stealth ad alto rischio e assalti esplosivi a tutto campo.

Sembra assolutamente incredibile e non vediamo l’ora di suonare in non più di due settimane.

Bonus pre-ordine CoD MW2

Di seguito sono riportati tutti i bonus pre-ordine per Call of Duty Modern Warfare 2022 indipendentemente dal fatto che acquisti l’edizione cross-gen o Vault (tramite il negozio PSN):

Gioca alla campagna con un anticipo di una settimana (20 ottobre)

Pacchetto Giudizio Finale e Pacchetto Operatore Khaled Al-Asad – per l’uso immediato in Call of Duty: Vanguard e Call of Duty Warzone

Esclusiva PlayStation – Oni Operator Pack – da utilizzare in Call of Duty Modern Warfare II e Call of Duty Warzone 2.0

L’opportunità di precaricare il gioco prima del lancio

E di seguito sono riportati i bonus e i prezzi per ogni pacchetto disponibile:

Pacchetto cross-gen £ 69,99:

CoD MW2 per PS4, PS5/Xbox One, Serie X/S

Bonus pre-ordine

Edizione Vault £ 89,99:

CoD MW2 per PS4, PS5/Xbox One, Serie X/S

Bonus pre-ordine

Pacchetto Ghost Legacy in MW/WZ

Pacchetto Operatore Red Team 141

FJX caveau di armi di cenere

Pass battaglia (1 stagione)

55 salti di livello

