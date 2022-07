Data di rilascio della stagione 4 di WoW Shadowlands e potenziamento dell’equipaggiamento PvP di Warcraft

La stagione 4 di WoW Shadowlands ha una data di uscita fissata per la fine del 2022 e i fan possono aspettarsi nuovi entusiasmanti cambiamenti all’equipaggiamento PvP.

Blizzard proseguirà con la stagione in corso e tutte le regole già stabilite per quella corsa.

Ma ad agosto, i fan possono aspettarsi alcune modifiche più interessanti da pubblicare quando la stagione 4 di WoW Shadowlands uscirà su Battle Net.

Blizzard ha confermato che la stagione 4 di WoW Shadowlands inizierà il 2 agosto 2022, a seguito di una manutenzione del server che renderà il gioco ingiocabile per diverse ore. La stagione 3 terminerà circa 24 ore prima di questo periodo e i fan dovranno completare tutte le attività rimanenti prima del lancio di un nuovo aggiornamento.

Blizzard si chiama Warcraft Stagione 4 sperimentale e questo ha senso se si considerano i cambiamenti pianificati. Va inoltre notato che con la fine della stagione non sarà più possibile guadagnare ricompense stagionali PvP, titoli o classifiche della Stagione 3 di Shadowlands.

La stagione 4 funzionerà in modo diverso quando arriverà il mese prossimo, con Blizzard che confermerà che sarà disponibile un livello superiore di equipaggiamento PvP da sbloccare insieme ad altre ricompense della stagione, come cavalcature e titoli. Blizzard sta ottenendo il titolo più alto di Eternal Gladiator, con altre modifiche in programma per Mythic+.

Ciò include l’espansione del pool di dungeon Mythic+ in modo che includa otto dungeon che abbracciano le ultime quattro espansioni di WoW, comprese queste possibilità: Tazavesh: Streets of Wonder, Tazavesh: So’leah’s Gambit, Operation Mechagon: Junkyard, Operation Mechagon: Workshop , Ritorno a Karazhan: Inferiore, Ritorno a Karazhan: In alto, due dungeon di Warlords of Draenor.

Di recente sono state annunciate anche altre modifiche per World of Warcraft, inclusa l’espansione della quantità di contenuti che verranno rilasciati in futuro. Non è chiaro se questi cambiamenti influenzeranno il lancio della Stagione 4, ma sembra che più team di sviluppo contribuiranno a WoW in futuro.

Un messaggio di Blizzard spiega: “Per aiutare a supportare le nostre crescenti esigenze di contenuti, da maggio collaboriamo con un grande partner di sviluppo, Proletariat. Proletariat è stata fondata nel 2012 da veterani del settore di Turbine, Harmonix, Zynga e Insomniac. Il loro forte team di leadership ha una lunga storia di collaborazione, una profonda esperienza MMO lavorando su Asheron’s Call, Il Signore degli Anelli Online e D&D Online e una forte presenza a Boston, dove hanno sede”.

