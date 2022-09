Data di rilascio della nuova stagione di Rainbow Six Siege e tempo di manutenzione dello sciame brutale

La nuova stagione di Assedio di Rainbow Six inizia questa settimana, con l’operazione Brutal Swarm che offre un nuovo operatore e opzioni per la mappa.

La stagione 3 dell’anno 7 inizierà con il lancio di un nuovo aggiornamento che include tutto ciò di cui i giocatori avranno bisogno per rimanere aggiornati su PC e console.

E senza ritardi dell’ultimo minuto previsti, i fan possono prepararsi per l’arrivo di Grim e del suo esercito di droni.

Ubisoft ha confermato che la nuova stagione di Rainbow Six Siege: Operation Brutal Swarm ha una data di uscita fissata per martedì 6 settembre 2022.

Il nuovo aggiornamento della Stagione 3 dell’Anno 7 sarà disponibile per il download in momenti diversi a seconda della piattaforma scelta.

Secondo il programma condiviso da Ubisoft, la nuova stagione di Rainbow Six Siege inizierà su PC alle 7:00 PDT / 10:00 EDT / 15:00 BST.

Questa sarà seguita dalla stagione 3 dell’anno 7 che inizierà sulle piattaforme Xbox alle 8:00 PDT / 11:00 EDT / 16:00 BST e sulle piattaforme PlayStation alle 9:00 PDT / 12:00 EDT / 17:00 BST.

Ci sarà un’ora di inattività su tutte le piattaforme prima del rilascio del nuovo aggiornamento, con la nuova patch che dovrebbe superare i 30 GB da scaricare su tutte le piattaforme, con alcune piattaforme che necessitano di una patch più grande.

Ubisoft ha spiegato che le dimensioni maggiori aiuteranno a lungo termine, con una nuova dichiarazione del team di sviluppo di R6 che aggiunge: “Sarà necessario un download più grande per Y7S3 a causa di un consolidamento dei dati. Questo serve per risparmiare spazio su disco, ridurre le dimensioni complessive della build e migliorare i tempi di caricamento per i giocatori”.

“L’operazione Brutal Swarm sarà dispiegata domani, 6 settembre. Tempo di inattività: ~1 ora per piattaforma.”

Come accennato in precedenza, la stagione 3 dell’anno 7 di Rainbow Six Siege aggiungerà Grim, un nuovo operatore proveniente da Singapore che sarà in grado di offrire ai team un’abilità unica. Esperto in tecniche di ricognizione, raccolta di informazioni e sopravvivenza, il suo esclusivo Kawan Hive Launcher è lo strumento perfetto da portare quando hai bisogno di informazioni precise sul movimento e sullo schieramento del nemico.

Il nuovo attaccante verrà fornito completo di fucile e pistola e del suddetto Kawan Hive Launcher, che spara un proiettile che rilascia uno sciame di robot che tracciano la posizione degli avversari che lo attraversano.

L’operazione Brutal Swarm vedrà anche l’introduzione di Stadium Bravo come mappa permanente e il lancio della Impact EMP Grenade, un nuovo gadget lanciabile che esplode all’impatto per disattivare i dispositivi elettronici vicini per un breve periodo di tempo.

