Data di rilascio della modalità FIFA 23 World Cup, ora in cui esce l’aggiornamento gratuito e carte FUT

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando è libero FIFA 23 È stato annunciato l’aggiornamento della modalità Coppa del Mondo ed EA ha condiviso informazioni su tutte le nuove modalità e sulle imminenti carte FUT Ultimate Team.

Sappi che il FIFA 23 L’aggiornamento della Coppa del Mondo verrà rilasciato su tutte le piattaforme tranne Nintendo. Questo non sorprende poiché l’edizione Legacy è sempre lo stesso gioco ogni anno, ma con nuove divise e giocatori spostati in squadre diverse per riflettere la finestra di trasferimento della vita reale.

Mentre il gioco su Nintendo rimarrà ampiamente obsoleto, tutti gli altri domani potranno iniziare il clamore del WC facendo vincere l’Inghilterra nel gioco.

Quando esce la modalità Coppa del Mondo FIFA 23?

La data di uscita per quando il libero FIFA 23 L’aggiornamento della modalità Coppa del Mondo uscirà il 9 novembre e dovrebbe essere lanciato alle 10:00 PT, alle 13:00 ET e alle 18:00 GMT.

L’aggiornamento di Ultimate Team WC di EA inizia alle ore precedenti (18:00 UTC) dell’11 novembre, come indicato dalle note di presentazione di EA, quindi le stesse ore sono previste per il 9 novembre. Ricorda che è un aggiornamento gratuito, quindi non devi pagare nulla.

Per quanto riguarda ciò che è disponibile dal 9 novembre, potrai goderti la modalità d’inizio della Coppa del Mondo di EA. Ciò ti consentirà di giocare come tutte e 32 le nazionali qualificate, così come le nazioni che non si sono qualificate come l’Italia.

Inoltre, saranno disponibili anche tornei personalizzati per competere contro la CPU o un amico locale. Potrai anche partecipare a tornei online come una squadra a tua scelta. I tornei online saranno solo contro altri quattro giocatori nelle fasi a eliminazione diretta e il crossplay rimarrà limitato alla stessa generazione, il che significa PS4 contro Xbox, PS5 contro Xbox contro PC.

Mentre quanto sopra arriva il 9 novembre con l’aggiornamento di Ultimate Team fissato per l’11 novembre, i teppisti di calcio hanno anche la Coppa del Mondo in diretta da anticipare il 21 novembre. Ciò consentirà ai giocatori di monitorare i progressi nella vita reale della loro nazione nel gioco.

Carte Ultimate Team

Oltre a tutti i tornei e le opzioni di calcio d’inizio, il libero FIFA 23 L’aggiornamento della modalità Coppa del mondo introdurrà nuove carte Ultimate Team a partire dall’11 novembre.

Le note di lancio di EA dicono che i giocatori saranno selezionati da ciascuna delle 32 squadre nazionali. Ci sarà uno starter pack gratuito per salutarti quando accedi.

Oltre a questo pacchetto iniziale, sbloccherai altri pacchetti attraverso il negozio e li guadagnerai come ricompensa. Questi pacchetti saranno disponibili per l’intera stagione 2, che durerà fino al 23 dicembre.

Di seguito sono riportate tutte le carte Heroes confermate per i WC di quest’anno (tramite Radiotimes):

Yaya Touré (Costa d’Avorio/Premier League, 87)

(Costa d’Avorio/Premier League, 87) Parco Ji-sung (Corea del Sud/Premier League, 86)

(Corea del Sud/Premier League, 86) Ricardo Carvalho (Portogallo/ Premier League, 88)

(Portogallo/ Premier League, 88) Claudio Marchisio (Italia/Serie A, 87)

(Italia/Serie A, 87) Landon Donovan (Stati Uniti/MLS, 86)

(Stati Uniti/MLS, 86) Diego Forlan (Uraguay/La Liga, 88)

(Uraguay/La Liga, 88) Lucio (Brasile/Bundesliga, 89)

(Brasile/Bundesliga, 89) Rafael Márquez (Messico/La Liga, 88)

(Messico/La Liga, 88) Javier Mascherano (Argentina/Premier League, 88)

(Argentina/Premier League, 88) Peter Crouch (Premier League, 85)

(Premier League, 85) Tomas Brolin (Svezia/Serie A, 87)

(Svezia/Serie A, 87) Harry Kewell (Australia/Premier League, 87)

(Australia/Premier League, 87) Dirk Kuyt (Paesi Bassi/Premier League, 86)

(Paesi Bassi/Premier League, 86) Sidney Govo (Francia/Ligue 1, 86)

(Francia/Ligue 1, 86) Jean-Pierre Papin (Francia/Ligue 1, 89)

(Francia/Ligue 1, 89) Rudi Völler (Germania/Serie A, 89)

(Germania/Serie A, 89) Giovanna Capdevila (Spagna/La Liga, 86)

(Spagna/La Liga, 86) Włodzimierz Smolarek (Polonia/Eredivisie, 86)

(Polonia/Eredivisie, 86) Saeed Al-Owairan (Arabia Saudita/SPL, 85)

(Arabia Saudita/SPL, 85) Hidetoshi Nakata (Giappone/Serie A, 87)

(Giappone/Serie A, 87) Morientes (Spagna/La Liga, 89)

(Spagna/La Liga, 89) Abedi Pelè (Ghana, Ligue 1, 89)

(Ghana, Ligue 1, 89) David Ginola (Francia/Ligue 1, 89)

(Francia/Ligue 1, 89) Jurgen Kohler (Germania/Bundesliga, 89)

(Germania/Bundesliga, 89) Jay-Jay Okacha (Nigeria/Premier League, 88)

(Nigeria/Premier League, 88) Antonio Di Matale (Italia/Serie A, 88)

(Italia/Serie A, 88) Mario Gomez (Germania/Bundesliga, 88)

(Germania/Bundesliga, 88) Diego Milito (Argentina/Serie A, 88)

(Argentina/Serie A, 88) Joe Cole (Inghilterra/Premier League, 87)

(Inghilterra/Premier League, 87) Ivan Cordova (Columbia/Serie A, 87)

(Columbia/Serie A, 87) Jorge Campos (Messico/MLS, 87)

(Messico/MLS, 87) Robbie Keane (Irlanda, Premier League, 86)

(Irlanda, Premier League, 86) Ole Gunnar Solkjaer (Norvegia/Premier League, 86)

(Norvegia/Premier League, 86) Freddie Ljungberg (Svezia/Premier League, 86)

(Svezia/Premier League, 86) Aleksandr Mostovoi (Russia/LaLga, 86)

(Russia/LaLga, 86) Jerzy Dudek (Polonia/Premier League, 86)

(Polonia/Premier League, 86) Sami Al-Jaber (Arabia Saudita/MBS Pro League, 86)

(Arabia Saudita/MBS Pro League, 86) Lars Ricken (Germania/Bundesliga, 85)

(Germania/Bundesliga, 85) Tim Cahill (Australia/Premier League, 85)

(Australia/Premier League, 85) Clint Dempsey (Stati Uniti/MLS, 85)

