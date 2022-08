Data di rilascio della collaborazione Genshin Impact x Pizza Hut e come ottenere ricompense

La data di uscita per a Genshin Impact x La collaborazione di Pizza Hut è stata annunciata e include alcune belle ricompense per i fan.

Agosto è un mese davvero emozionante per il Genshin Comunità. Manca meno di una settimana all’aggiornamento 3.0 e alla regione di Sumeru, e l’aggiornamento inizierà con l’arrivo dei nuovi arrivati ​​di Dendro Tighnari e Collei.

Non vediamo l’ora di esplorare i bellissimi e lussureggianti campi di Sumeru, ma c’è anche un altro crossover meravigliosamente bizzarro per i fan che potranno divertirsi questo mese.

La data di uscita per il Genshin Impact x La collaborazione di Pizza Hut è il 29 agosto.

Questo arriva per gentile concessione di un annuncio ufficiale trovato su bilibili. Dovrebbe durare fino al 17 settembre.

Anche se può sembrare bizzarro, questa non è la prima collaborazione tra Genshin Impact e una catena di fast food. C’è stato un crossover con KFC nel 2021 e questo ha fornito un aliante Wings of Feasting.

Proprio come il crossover KFC nelle sue fasi iniziali, dovrai risiedere in Cina per ottenere le prossime offerte.

Ricompense e come ottenerle

Il Genshin Impact x Le ricompense di gioco per la collaborazione di Pizza Hut sono le seguenti:

50.000 Mora

Gadget Chilly Foam Camera

Cartello che conta come mobile

Succhi di frutti di bosco al tramonto

Pizze Carne e Funghi

Crostate croccanti ai funghi

Oltre a quanto sopra, ci sono anche i seguenti elementi fisici:

Design della scatola della pizza (solo da asporto)

Piatti di merce limitata

Carta regalo in edizione limitata

Carta privilegi in edizione limitata

Tappetini per mouse

Ci sono tre set di pasti che puoi acquistare per ottenere questi premi. Dai un’occhiata a Genshin.Global su YouTube per ulteriori informazioni.

Sfortunatamente, la collaborazione sta avvenendo solo in Cina. È possibile che gli oggetti di gioco arrivino in altri paesi in un secondo momento come l’aliante KFC, ma non è stato annunciato nulla al momento della stesura.

