Data di rilascio del trailer di FIFA 23, perdite e previsioni sulla valutazione dei giocatori

La data di uscita del trailer di FIFA 23 è quasi alle porte, con molte notizie attese a seguito delle ultime fughe di pre-ordine e delle previsioni sulla valutazione dei giocatori.

EA Sports solleverà il velo su ciò su cui ha lavorato, in quello che sarà l’ultimo gioco che realizzerà nel prossimo futuro con il tradizionale marchio FIFA.

A partire dal prossimo anno verrà rilasciato un nuovo gioco di EA Sports Football che non seguirà più la solita numerazione, il che significa che non ci sarà un FIFA 24 dal team di Electronic Arts.

Ma per ora, ecco cosa sappiamo sta succedendo questa settimana come parte del grande trailer di FIFA 23.

Quando esce il trailer di FIFA 23?

La data e l’ora di uscita del nuovo trailer di FIFA 23 sono state fissate per mercoledì 20 luglio alle 17:00 BST (12:00 EDT) su YouTube.

La copertina della Ultimate Edition del gioco è già stata rivelata e presenta Kylian Mbappe del PSG e Sam Kerr del Chelsea. Questa sarà la terza volta che Mbappé appare sulla copertina di FIFA e, con le modifiche in arrivo il prossimo anno, anche l’ultima. Non sappiamo esattamente cosa verrà confermato durante il trailer di FIFA 23, anche se alcune delle caratteristiche principali del gioco e delle meccaniche aggiornate dovrebbero essere al centro dell’attenzione.

EA Sports potrebbe anche scegliere di condividere la data del preordine di FIFA 23 e ci sono rapporti separati che suggeriscono che ciò potrebbe accadere il 20 luglio. Tuttavia, queste rimangono previsioni infondate e dovrebbero essere prese con le pinze. Anche se non sappiamo quando i fan potranno preordinare il prossimo gioco EA Sports, FUT Sheriff ha condiviso alcune prime informazioni su quali ricompense conterrà.

La nota fonte per tutto ciò che riguarda FIFA ha rivelato alcuni dei bonus per il preordine per la Ultimate Edition, che secondo quanto riferito includerà un giocatore FUT Heroes della Coppa del Mondo FIFA non scambiabile, un giocatore non scambiabile da tenere d’occhio, un giocatore TOTW1, 4600 punti FIFA , una scelta del giocatore in prestito FUT Ambassador, un prestito Mbappe del valore di cinque partite e una modalità Carriera Homegrown Talent.

Nel frattempo, i fan hanno condiviso le proprie valutazioni e previsioni di FIFA 23 prima che la grande rivelazione cali. Ci sono molti grandi giocatori che potrebbero ricevere downgrade quest’anno, con Lionel Messi una reale possibilità di raggiungere 92. Si prevede che Mbappe salirà in classifica e, considerando che sarà di nuovo in copertina, potrebbe fare una facile previsione di 92 Rating . Ma altri sono molto più difficili da definire; E con Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo che si dirigono entrambi verso nuovi club, sarà interessante vedere come influirà sul loro posto tra i grandi.

Altri suggerimenti dei fan includono Diogo Jota che sale di grado fino a 85+, con Marcus Rashford che deve affrontare un grave downgrade da FIFA 22. Le rivelazioni ufficiali delle valutazioni non sono attese fino a settembre, ma ci saranno molti altri dibattiti in corso prima del grande FIFA di questa settimana 23 trailer svelato. Altri giocatori che dovrebbero rimanere nella fascia di rating 90+ includono Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Harry Kane e Neymar Jr.