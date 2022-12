Data di rilascio del protocollo Callisto, conto alla rovescia per PC Steam, Xbox, PS4 e PS5

La data di rilascio e il conto alla rovescia per l’uscita di The Callisto Protocol sono quasi arrivati ​​per PS4, PS5, Xbox e PC tramite Steam, e ci sono un sacco di bonus unici che vengono forniti con ciascuna delle edizioni.

Non ci sono recensioni per The Callisto Protocol al momento della scrittura, ma il prossimo gioco horror è incredibilmente eccitante. Due ore di gioco sono trapelate online prima del lancio e il gioco sembra fantastico con la sua evidente influenza su Dead Space.

Non vediamo l’ora di respingere ancora una volta mostri grotteschi nello spazio e l’esperienza inquietante uscirà tra pochi giorni.

Quando esce Il Protocollo Callisto?

La data di uscita e il conto alla rovescia per l’uscita di The Callisto Protocol sono le 21:00 PT del 1° dicembre, le 00:00 ET e le 05:00 GMT del 2 dicembre.

Tutti gli orari sopra indicati sono per PS4 e PS5 e vengono forniti per gentile concessione di un aggiornamento del negozio PSN. Per quanto riguarda Xbox, il Microsoft Store ha gli stessi orari.

Infine, il conto alla rovescia di Steam suggerisce che verrà lanciato su PC alle 23:00 PT del 1° dicembre, alle 02:00 ET e alle 07:00 GMT del 2 dicembre.

Edizioni e bonus preordine

I bonus pre-ordine per ogni edizione di The Callisto Protocol sono i seguenti:

Pelle del personaggio e delle armi del prigioniero retrò

Pacchetto contrabbando (esclusiva PlayStation)

Sappi che esiste un’edizione standard per PS4 e Xbox per £ 49,99, nel frattempo esiste una versione per PS5 e Xbox Series X / S con le controparti last-gen incluse per £ 54,99.

Inoltre, c’è anche un’edizione Digital Deluxe esclusiva per le console last-gen per £ 64,99, con un’altra edizione Deluxe disponibile per £ 74,99 che include le esperienze PS4, PS5 e lo stesso con Xbox One, Series X/S.

Entrambe le edizioni Deluxe includono semplicemente il Season Pass. Per quanto riguarda Steam, esiste solo la versione delle edizioni Day One e Digital Deluxe.

