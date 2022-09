Data di rilascio dei giochi gratuiti per PS Plus settembre 2022/Programma di download essenziale

I giochi gratuiti per PS Plus di settembre 2022 verranno lanciati alla fine del mese e aggiungeranno un nuovo elenco di download essenziali all’elenco.

Tutti gli abbonati potranno accedervi, rendendolo uno degli aggiornamenti più popolari e importanti del PlayStation Store ogni mese.

Ma questo significa anche che l’attuale lotto di giochi gratuiti di agosto verrà sostituito lo stesso giorno, con Yakuza: Like A Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 e Little Nightmares destinati a scomparire.

Ecco le date e gli orari in cui puoi aspettarti di trovare gli ultimi giochi PS Plus disponibili per il download su console PS4 e PS5.

Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered – Rivelazione ufficiale trailer | PS4 BridTV 732 Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered – Rivelazione ufficiale trailer | PS4 https://i.ytimg.com/vi/_fuPbLWKtNE/hqdefault.jpg 660766 660766 centro 13872

La data di rilascio dei giochi gratuiti per PS Plus di settembre 2022 è stata programmata per martedì 6 settembre 2022 su tutte le piattaforme.

E sulla base dei recenti aggiornamenti Sony al PlayStation Store nel 2022, gli ultimi titoli Essential Tier dovrebbero iniziare a essere lanciati alle 7:00 PDT / 10:00 EDT / 15:00 BST.

Il PlayStation Store sarà la prima piattaforma a ricevere l’aggiornamento, seguito dalle console PS4 e PS5. E va anche notato che alcuni giocatori potrebbero dover aspettare un po’ più a lungo in alcune regioni, anche se il rollout dovrebbe essere completato entro le 17:00 BST.

È stato confermato che i giochi gratuiti di settembre includeranno i seguenti titoli: Need for Speed ​​Heat, Granblue Fantasy: Versus e Toem. L’unico aspetto negativo del lancio di questo mese è che Toem, il gioco di avventura disegnato a mano, sarà disponibile solo su PS5. Questo lo rende un’esclusiva di nuova generazione e lascia ai possessori di PS4 solo due titoli da scaricare a settembre.

La raccolta di settembre tocca diversi generi, il che significa che non ci sono incroci evidenti quando si tratta di scaricarli tutti. E per coloro che hanno un abbonamento Premier Tier, un altro aggiornamento del gioco è in programma per la fine del mese.

Sony ha annunciato che il 20 settembre gli abbonati PlayStation potranno scaricare i seguenti titoli come parte del loro abbonamento premium:

Deathloop | PS5

Origini di Assassin’s Creed | PS4

Watch Dogs 2 | PS4

Dragon Ball Xenoverse 2 | PS4

Spiritfarer: edizione di addio | PS4

Cicoria: un racconto colorato | PS4

Monster Energy Supercross – Il videogioco ufficiale 5 | PS4, PS5

Alex Kidd in Miracle World DX | PS4, PS5

Rabbids Invasion: Il programma televisivo interattivo | PS4

Leggende di Rayman | PS4

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Edizione completa | PS4

Mostra tutto

In altre notizie, i codici Genshin Impact di settembre 2022 e come riscattare i primogem gratuiti