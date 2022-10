Data di rilascio, conto alla rovescia per quando OW2 sarà pubblicato

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Overwatch 2 l’accesso anticipato uscirà è stato annunciato e OW2 i server saranno presto attivi per il lancio free-to-play.

Blizzard è tanto atteso OW2 è molto eccitante per i fan affermati e per i nuovi arrivati. È gratuito per i fan originali e per i nuovi arrivati, ma c’è una tariffa per i pass battaglia premium e tutti dovranno pagare per la modalità storia quando alla fine arriverà nel 2023.

Non c’è ancora una data specifica per quando la modalità storia PvE arriverà il prossimo anno, ma tutti noi potremo goderci l’azione PvP in un paio di giorni.

Quando esce Overwatch 2?

La data di uscita ufficiale e il conto alla rovescia dell’ora per quando Overwatch 2 uscirà e i server saranno attivi alle 12:00 PT, alle 15:00 ET e alle 20:00 BST del 4 ottobre.

Tutte queste ore sono gentilmente concesse dal post sul blog “Prepararsi per il lancio” di Blizzard. Come notato da Blizzard, questa è un’approssimazione di quando il OW2 i server di accesso anticipato saranno attivi, quindi potrebbe essere necessario un po’ più di tempo per l’avvio del gioco.

Solo perché tu sappia, il gioco originale verrà chiuso il 3 ottobre. Non potrai più giocare all’FPS di Blizzard finché non scarichi l’aggiornamento e il sequel non sarà disponibile.

Inoltre, per poter giocare al sequel di Blizzard, dovrai aggiungere il tuo numero di telefono a battle.net a causa del suo schema di protezione SMS.

Spiegazione dell’accesso anticipato a Overwatch 2

Il lancio di Overwatch 2 il 4 ottobre è ufficialmente considerato accesso anticipato.

Non è necessario pagare per accedere al periodo di accesso anticipato in quanto è gratuito per tutti. Si avvia con alcuni nuovi eroi e le seguenti mappe:

Midtown (New York)

Nuova Queen Street (Toronto)

Rio de Janerio

Roma

Monte Carlo

Portogallo

Per quanto riguarda il motivo per cui non è considerata una versione completa, è perché il gioco verrà lanciato solo questo ottobre come PvP. Non c’è ancora una data di uscita per la modalità storia, ma il PvE arriverà nel 2023 e avrà un prezzo.

Pacchetto Watchpoint OW2

Nonostante Overwatch 2 sarà free-to-play, i possessori esistenti del primo gioco riceveranno un Founder’s Pack, mentre tutti potranno acquistare un Watchpoint Pack.

Questo pacchetto costa £ 34,99 e include i seguenti bonus (tramite il negozio PSN):

Pass battaglia premium della prima stagione

7 skin leggendarie (incluse 2 nuovissime skin Space Raider)

5 skin epiche

2000 monete Overwatch

Icona giocatore di Overwatch 2

