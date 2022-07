Data di rilascio, arma e come ottenerla del nuovo eroe Medjay

La data di uscita di quando Neferkha the Medjay uscirà Per onore è quasi arrivato e Ubisoft ha condiviso la sua arma e due modi per ottenere il nuovo eroe.

C’è molto da aspettarsi Per onore. A parte l’arrivo di un guerriero egiziano, c’è molto altro da aspettarsi ad agosto con il ritorno di Horkos Masquerade. Inoltre, è in arrivo una settimana free-to-play insieme al programma di riferimento per gli amici di ritorno.

La settimana free-to-play inizia tra un paio di giorni e arriva con l’arrivo del secondo eroe di Outlander del gioco.

Quando esce il Medjay in For Honor?

La data di uscita per quando il nuovo eroe Neferkha the Medjay uscirà Per onore è il 28 luglio

Secondo il post sul blog di Ubisoft, la sua arma preferita è una “ascia per fan di ampia portata e un’ascia a doppia impugnatura”. Questo lo rende un guerriero versatile e pieno di risorse, eccellente nei combattimenti uno contro uno e nelle battaglie di gruppo.

È il primo eroe egiziano nel gioco e il secondo Outlander dopo il pirata che si è unito a gennaio. Fa anche parte dell’aggiornamento del titolo 2 per la stagione 2 dell’anno 6 Maledizione dello scarabeo.

Come ottenere

Puoi far entrare il nuovo eroe Medjay Per onore il 28 luglio acquistando un pacchetto da $ 7,99.

Questo pacchetto includerà il combattente egiziano insieme a quanto segue:

Un ornamento

Un vestito d’élite

Sette giorni di status di campione

Tre casse del tesoro

Se non vuoi spendere $ 7,99 per un pacchetto, potrai sbloccare l’eroe Medjay dall’11 agosto per 15.000 acciaio nel gioco.

Dai un’occhiata al riepilogo del 21 luglio di Warriors Den di Ubisoft per ulteriori informazioni sull’origine dell’Egitto e sugli eventi in uscita ad agosto e settembre.

