Data di inizio dell’evento Fortnitemares 2022, ora di aggiornamento, skin di Halloween e boss fight

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora per quando il Fortnite Evento di Halloween 2022, Fortnitemares, l’aggiornamento uscirà e l’inizio è stato rivelato, e un paio di skin spettrali sono disponibili per l’acquisto in questo momento mentre è trapelato un boss.

Ottobre è sempre fantastico per le celebrazioni spettrali. Lontano dal battle royale free-to-play di Epic, stiamo ancora aspettando l’arrivo di Destino 2‘s Festival of the Lost, così come l’evento di Halloween per Blizzard’s Overwatch 2.

Mentre non possiamo aspettare Destino 2 e SorvegliareAlle feste di All Hallow’s Eve, siamo ugualmente entusiasti di Epic Games domani.

Quando inizia Fortnitemares 2022?

La data e l’ora di rilascio in cui il Fortnite Evento di Halloween 2022, Fortnitemares, l’aggiornamento uscirà e inizierà alle 01:00 PT, 04:00 ET e alle 09:00 BST del 18 ottobre.

Epic Games ha confermato il giorno di lancio di cui sopra su Twitter. Nel frattempo, gli orari sono per i tempi di inattività e la manutenzione, come confermato dall’account di stato di Epic Games.

Non si fa menzione di quanto tempo dovrebbero durare i tempi di fermo e la manutenzione, ma si spera che non sia troppo lungo. A parte la data ufficiale e la manutenzione, nient’altro sull’occasione è stato confermato al momento della stesura.

La celebrazione dell’anno scorso è durata quattro settimane ma è iniziata molto prima, il 5 ottobre. Se anche quest’anno i festeggiamenti durano tre o quattro settimane, dovrebbero terminare l’8/15 novembre. Tuttavia, nulla sulla durata dell’evento è stato ancora condiviso.

Skin di Fortnite di Halloween e boss trapelato

Sebbene non faccia parte dell’evento Fortnitemares Halloween 2022, Epic Games ha rilasciato due nuove skin spettrali per Fortnite.

Kitsu e Dreo hanno vinto il marzo 2022 Fortnite L’evento Concept Royale ed Epic Games hanno ora rilasciato i loro cosmetici, Undying Sorrow e Sinister Glare. Sono disponibili nel negozio di articoli per 1.200 V-buck o disponibili come bundle per 1.600.

Per quanto riguarda l’evento Fortnitemares, l’affidabile leaker Hypex ha portato alla luce un boss dal nome in codice Freaky a settembre. Di seguito è riportato come funziona la lotta contro i boss secondo Hypex:

Può “evocare creature”

Rilascia un’arma mitica non rilasciata/sconosciuta e un lancia-zucche (con due munizioni per razzi)

Rilascia due pile di munizioni, due pile di consumabili e sei lucciole

