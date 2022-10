Data di inizio dell’evento di Halloween di Destiny 2 2022 e armatura del Festival of the Lost

La data di inizio del Destino 2 Manca solo una settimana all’evento di Halloween 2022 e alcune armature per il prossimo Festival of the Lost sono state confermate.

Ottobre è sempre fantastico per le celebrazioni spettrali. Il Morto alla luce del giorno L’evento di Halloween 2022 arriverà tra un paio di giorni e viene fornito con un sacco di skin eccitanti come Blighted Albert Wesker di Cattivo ospite.

Mentre il DBD evento è eccitante, i fan dello sparatutto di Bungie potranno godersi la propria festa di All Hallow’s Eve poco dopo.

Quando è l’evento di Halloween di Destiny 2 2022?

La data di inizio per quando il Destino 2 L’evento Festival of the Lost Halloween 2022 uscirà il 18 ottobre.

La conferma di quanto sopra arriva tramite la tabella di marcia per la Stagione 18, Stagione del Saccheggio. Questo è leggermente più tardi rispetto alla celebrazione di All Hallow’s Eve dell’anno scorso, iniziata invece il 12 ottobre.

Se dura tre settimane come di consueto, l’evento dovrebbe terminare l’8 novembre. Anche se al momento non ci sono molti dettagli ufficiali, sappiamo che alcune ricompense stanno arrivando.

Trapelato Festival dell’Armatura Perduta

Alcune armature del Festival of the Lost 2022 sono state confermate per l’imminente Destino 2 Evento di Halloween.

All’inizio di quest’anno, Bungie ha condotto una votazione all’interno della comunità tra l’armatura del Team Monster e il Team Mech. Il Team Mech alla fine ha vinto con il 52%, il che significa che sarà disponibile per guadagnare durante l’imminente celebrazione.

Mentre Bungie ha fornito solo concept art, il famoso leaker HeySoraPark ha condiviso datamine di otto maschere uniche e inquietanti.

