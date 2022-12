Data di inizio della nuova stagione 19 di Destiny 2, interrompe i tempi di fermo per la manutenzione e l’armatura

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora di inizio per quando uscirà la nuova stagione 19 di Destiny 2 sono stati rivelati e Bungie ha anche annunciato quando i server del gioco andranno offline per i tempi di inattività della manutenzione.

Come accennato da Bungie e molti altri, assicurati di salvaguardare gli slot per le tue armature prima dell’inizio della nuova stagione. Si sa molto poco del prossimo capitolo, ma un trailer verrà condiviso oggi sul canale YouTube ufficiale del gioco alle 15:00 GMT.

Sebbene si sappia molto poco sull’imminente aggiornamento, sappiamo che un crossover con Assassin’s Creed Valhalla porterà alcuni contenuti a tema Ubisoft.

Quando inizia la nuova stagione 19 di Destiny 2?

La data di uscita e il conto alla rovescia per l’uscita e l’inizio della nuova stagione 19 di Destiny 2 sono le 09:00 PT, le 12:00 ET e le 17:00 GMT del 6 dicembre.

Tutti gli orari di cui sopra sono stati annunciati al supporto di Bungie. Come accennato, questa è anche la data in cui inizia il crossover con Assassin’s Creed Valhalla.

Secondo Ubisoft, i giocatori potranno visitare il negozio Eververse per ottenere oggetti e oggetti a tema Assassin’s Creed. Per quanto riguarda i nuovi contenuti di Bungie, ci saranno un nuovo dungeon, nuove armi e una nuova storia incentrata su Rasputin e Ana Bray.

Tempo di inattività per la manutenzione di Destiny 2

Il tempo di inattività per la manutenzione per quando i server di Destiny 2 saranno inattivi per iniziare il nuovo aggiornamento 6.3.0 della stagione 19 è alle 06:30 PT, alle 09:30 ET e alle 14:30 GMT del 6 dicembre.

Di seguito è riportato il programma di manutenzione completo rivelato da BungieHelp:

Inizio: 05:00 PT, 08:00 ET, 13:00 GMT

05:00 PT, 08:00 ET, 13:00 GMT Rimozione del giocatore: 06:30 PT, 09:30 ET, 14:30 GMT

06:30 PT, 09:30 ET, 14:30 GMT Accesso: 09:00 PT, 12:00 ET, 17:00 GMT

09:00 PT, 12:00 ET, 17:00 GMT Fine: 10:00 PT, 13:00 ET, 18:00 GMT

Armatura di Assassin’s Creed

I giocatori di Destiny 2 potranno ottenere i seguenti contenuti a tema Assassin’s Creed all’uscita della stagione 19:

Nave

Passero

Fantasma

Cosmetici di finitura

Tre set di ornamenti per armature

Nel frattempo, se giochi ad Assassin’s Creed Valhalla, potrai ottenere i seguenti oggetti a tema Bungie:

Set di armature

Spade

Pelle da esploratore

Montare la pelle

Un pacchetto di armi con quattro giri unici sulle iconiche sottoclassi di Destiny, ognuna con i propri vantaggi di gioco ed effetti personalizzati

