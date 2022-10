Data di download e dimensioni di precaricamento dell’accesso anticipato alla campagna CoD MW2

Il Call of Duty Modern Warfare 2 L’accesso anticipato alla campagna 2022 uscirà tra meno di una settimana e la data di download per PlayStation è stata rivelata insieme alla dimensione del file di precaricamento tramite il CoD MW2 requisiti di sistema per PC.

Call of Duty Modern Warfare 2 Il 2022 è entusiasmante, ma ci sono notizie spiacevoli. Seguendo le orme di Overwatch 2è necessario un numero di telefono per giocare al prossimo sequel di Activision e dovrà essere un dispositivo postpagato con prepagata e VOIP non idoneo.

Sebbene quanto sopra sia un requisito fastidioso, molti fan sono ancora ansiosi di giocare all’attesissima storia.

Quando puoi scaricare l’accesso anticipato alla campagna di Call of Duty Modern Warfare 2?

La data di download e precaricamento per il Call of Duty Modern Warfare 2 L’accesso anticipato alla campagna 2022 è il 19 ottobre per PS4 e PS5.

Questo viene fornito per gentile concessione di PlayStation Game Size su Twitter. Dopo il CoD MW2 storia, la fonte affidabile afferma anche che i fan potranno scaricare la parte multiplayer dal 21 ottobre.

Ovviamente, la data di rilascio della campagna di accesso anticipato è il 20 ottobre, mentre il multiplayer non verrà lanciato fino al 28 ottobre. Tutto quello che devi fare è preordinare qualsiasi edizione del gioco per ottenere la storia in anticipo e sarai in grado di sbloccare numerosi premi e bonus prima del lancio del multiplayer.

Non esiste ancora una data di precaricamento per Xbox e PC. Tuttavia, la panoramica dei premi per l’accesso anticipato di Activision suggerisce che tutti saranno in grado di precaricare.

Aggiorneremo questo articolo quando le informazioni per Xbox e PC saranno condivise.

Dimensioni del file di precaricamento CoD MW2

La dimensione del file di precaricamento e download per Call of Duty Modern Warfare 2 2022 è 25 GB in base ai requisiti di sistema del PC.

Tuttavia, PlayStation Game Size afferma che la campagna contiene circa 20-25 GB, mentre il gioco base è di circa 35-40 GB. Anche PlayStation Game Size lo ha rivelato Zona di guerra 2 sarà disponibile come download opzionale in aggiunta a CoD MW2.

Sappi che Warzone 2 verrà rilasciato come prodotto separato. Inoltre, sarà di nuovo free-to-play.

Ancora una volta, aggiorneremo questo articolo in seguito a ulteriori informazioni dell’editore Activision.

