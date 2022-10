Data della beta di Street Fighter 6, ora di inizio e come ottenere il codice per il test SF6

La data di rilascio e l’ora di inizio per quando il Combattente di strada 6 La closed beta uscirà molto presto e puoi ottenere il tuo codice per il SF6 prova se ti sei registrato e sei abbastanza fortunato da aver ricevuto un invito.

Quest ‘anno SF6 è incredibilmente eccitante sia per i principianti che per i veterani di ritorno. Il suo schema di “controllo moderno più semplice” rende facile per i nuovi arrivati ​​salire a bordo e non sentirsi sopraffatti, fornendo comunque una profondità sufficiente ai veterani per padroneggiare e realizzare combo pazze e complesse.

Sia i principianti che i fan ricorrenti potranno provare il nuovo schema di controllo in un paio di giorni a condizione che abbiano ricevuto un invito.

Combattente di strada 6 | Trailer della modalità di gioco del tour mondiale BridTV 11300 Combattente di strada 6 | Trailer della modalità di gioco del tour mondiale https://i.ytimg.com/vi/B4qAARQdHO4/hqdefault.jpg 1099048 1099048 centro 13872

Quando inizia la beta di Street Fighter 6?

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora per quando il Combattente di strada 6 Il closed beta test uscirà e inizierà alle 00:00 PT, alle 03:00 ET e alle 08:00 BST del 7 ottobre.

Tutte le ore di cui sopra sono per gentile concessione del funzionario SF6 panoramica dell’applicazione beta test. La demo è disponibile su PlayStation, Xbox e PC, ma solo per PS5, Xbox Series X/S e Steam.

Se prevedi di giocare su PC, di seguito sono riportati i requisiti di sistema minimi e consigliati:

Minimo:

CPU: Intel Core i5-7500 o AMD Ryzen 3 1200

GPU: GTX 1060 o Radeon RX 580

RAM: 8 GB

Spazio su disco: 25 GB

DirectX 12

Consigliato:

CPU: Intel Core Intel Core i7 8700 o AMD Ryzen 5 3600

GPU: GTX 2070 o Radeon RX 5700XT

RAM: 16 GB

Spazio su disco: 25 GB

DirectX 12

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Congratulazioni ai World Warriors che hanno ricevuto un invito a partecipare al CBT e grazie per tutto l’aiuto per il test in arrivo. Assicurati di collegare in anticipo il tuo CAPCOM ID al tuo account console/PC per accedere alla Beta. 🌐 Guida – https://t.co/tmcrmk3bUu pic.twitter.com/pB8CCinVPw — Street Fighter (@StreetFighter) 5 ottobre 2022

Visualizza Tweet

Come ottenere il codice SF6

Puoi ottenere solo un Combattente di strada 6 codice beta chiuso se ti sei registrato entro il 30 settembre e hai ricevuto un invito.

Gli inviti sono stati consegnati alle 20:00 PT e alle 23:00 ET del 4 ottobre, nonché alle 04:00 BST del 5 ottobre. Se hai ricevuto un invito, dovresti trovare il codice nell’e-mail allegata al tuo Capcom ID.

È necessario un ID Capcom per giocare a SF6 test, anche una connessione a banda larga è un requisito ovvio, ma è necessario un abbonamento PS Plus o Xbox Live Gold. Tuttavia, il tuo Capcom ID deve essere collegato al tuo account PlayStation, Xbox o Steam.

Oltre a poter giocare, i partecipanti selezionati riceveranno anche uno speciale titolo di gioco che sarà disponibile quando il gioco sarà completamente rilasciato.

Mostra tutto

In altre notizie, il conto alla rovescia di Overwatch 2: tempo di rilascio per quando OW2 sarà disponibile PDT, EST, UK BST