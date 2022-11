Data del live streaming di Genshin Impact 3.3, conto alla rovescia e perdite di banner

La data di rilascio e il conto alla rovescia per quando il file Genshin Impact l’aggiornamento 3.3 uscirà in anteprima speciale sul programma livestream e l’inizio è stato confermato insieme ad alcuni dei prossimi banner.

È stato un anno ricco di eventi per i viaggiatori di Teyvat. Siamo attualmente nelle fasi finali dell’aggiornamento 3.2 e sei ancora in tempo per ottenere la replica di Yae Miko che include il nuovo personaggio a 4 stelle Layla.

Sicuramente vorrai avere Layla, ma ci sono ancora più nuovi personaggi all’orizzonte.

Quando è il live streaming di Genshin Impact 3.3?

La data di rilascio ufficiale e il conto alla rovescia per quando il Genshin Impact il live streaming dell’aggiornamento 3.3 uscirà e inizierà alle 05:00 PDT, alle 08:00 EST e alle 12:00 GMT del 25 novembre.

Tutte le ore e la data di cui sopra sono confermate sull’account Twitter del gioco che dice che inizia alle 07:00 UTC-5. Sarai in grado di guardarlo dal vivo su Twitch dove dovrebbe durare circa 40 minuti.

Potrai guardare di nuovo il VOD su YouTube lo stesso giorno poche ore dopo.

Caratteri della bandiera

I caratteri ufficiali del banner per Genshin Impact aggiornamento 3.3 sono The Wanderer e Faruzan.

Entrambi questi personaggi sono stati presi in giro su Twitter da miHoYo. Nessun altro personaggio del banner è stato confermato, ma SaveYourPrimos ha probabilmente fatto trapelare quanto segue:

3.3 Primo tempo: Vagabondo (5✰) Rilascio Itto Rerun Faruzan (4✰) Rilascio

3.3 Secondo tempo:

