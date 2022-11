Dak Prescott patrimonio netto e altro!

Dak Prescott è un giocatore di football americano professionista con un patrimonio netto di $ 60 milioni con una paga annuale di $ 42 milioni. Dak Prescott è meglio conosciuto come quarterback Pro-Bowl dei Dallas Cowboys.

Primi anni di vita

Nathaniel e Peggy Prescott hanno dato alla luce Rayne Dakota Prescott il 29 luglio 1993 a Sulphur, in Louisiana. Mentre Dak era a scuola, sua madre lavorava come responsabile di una fermata per camion per sostenere la famiglia. Dak è andato alla Haughton High School e ha portato i Buccaneers a un titolo statale come quarterback. Dak Prescott, una recluta a tre stelle, ha accettato una borsa di studio per lo stato del Mississippi, dove è stato due volte nella selezione All-SEC della prima squadra e ha vinto due volte il Conerly Trophy. Prescott ha stabilito 38 record scolastici durante i suoi quattro anni di carriera universitaria.

Giocava a calcio a scuola e le sue prestazioni aumentarono in modo significativo una volta ammesso al college, che divenne la radice della sua dipendenza dalla squadra della NFL Dallas Cowboys. Sappiamo anche praticamente poco dell’infanzia di Dak.

NFL

I Dallas Cowboys hanno scelto Dak Prescott con la 135a scelta assoluta nel quarto round del Draft NFL come giovane quarterback da sviluppare dietro l’incumbent Tony Romo. Tuttavia, a causa degli infortuni, Dak Prescott ha scalato la classifica di profondità e ha assunto il lavoro da titolare nella terza settimana della preseason 2016. Dak ha entusiasmato gli allenatori con la sua prestazione e ha mantenuto lo slot di partenza.

Prescott è stato selezionato Pepsi NFL Rookie of the Year, AP NFL Offensive Rookie of the Year e PFWA All-Rookie Team. Nel 2016 è stato anche nominato al Pro Bowl. Prescott ha iniziato ogni partita, lanciando per 23 touchdown e 3.667 yard.

Contratti e guadagni

La paga base di Dak nel 2018 era di $ 600.000, tuttavia alla fine della stagione era idoneo per un’estensione del contratto. Si diceva che quasi sicuramente otterrà un’estensione di $ 100 milioni, forse fino a $ 140 milioni per eguagliare il contratto di Jimmy Garoppolo del 2017. Ciò, tuttavia, non è avvenuto.

Vita privata

Dak Prescott era il più giovane di quattro fratelli, con due fratelli maggiori, Tad e Jace, una sorella, Natalie Prescott-Smith, e un fratellastro maggiore, Elliot Prescott. Nell’aprile del 2020, Jace si è suicidato. Peggy, la madre di Dak, è morta di cancro al colon-retto nel novembre del 2013. In suo onore, ha fondato la Faith Fight Finish Foundation per assistere coloro che devono affrontare le avversità. Dak Prescott ora risiede a Frisco, in Texas.

Formazione scolastica

Dak Prescott eccelle come calciatore sin da quando era bambino. Ha iniziato la sua carriera calcistica come quarterback alla Houghton High School, dove è stato ammesso per la prima volta. Dak Prescott ha continuato a suonare per i Mississippi State Bulldogs, una squadra di calcio universitaria professionale, presso la Mississippi State University. Si è rapidamente affermato come un prezioso membro del team.

Relazione

Molte persone sono interessate allo stato civile di Dak Prescott, vale a dire se è single o sposato. A causa della nostra indagine sulla vita personale di Dak Prescott, possiamo informarla che non è sposato.

Dak Prescott non ha mai avuto una relazione, per quanto ne sappiamo. Non possiamo dire nulla poiché evita di discutere della sua vita personale. È determinato a dedicare tutta la sua vita al calcio ed è senza paura di eventuali battute d’arresto.

Carriera

Dak Prescott è un noto quarterback della National Football League. Dak si iscrisse alla Mississippi State University e si unì alla squadra di football.

Dopo aver ottenuto la maglia rossa nel 2011, Dak è entrato formalmente nel loro gruppo nel 2012. Ha partecipato a 12 videogiochi durante la stagione 2012, segnando quattro touchdown e lanciando zero intercettazioni. Durante la stagione 2014, si è affermato come titolare a tempo pieno e prezioso giocatore di squadra. Durante la stagione, ha stabilito otto record scolastici. È stato selezionato tre volte come giocatore offensivo della settimana della SEC e cinque volte come giocatore della settimana del premio Manning.

I “Dallas Cowboys” lo hanno scelto al quarto round come 135a scelta assoluta e ha giocato solo nell’apertura della stagione a settembre. Inoltre, Dak ha iniziato con cautela ma ha rapidamente accelerato il ritmo. È stato determinante nel trionfo della sua squadra sui “Cleveland Browns” nella nona settimana.

Dak Prescott ha giocato 16 partite e ha lanciato 29 passaggi di touchdown. È arrivato quarto tra i quarterback nel 2016 e il club ha vinto la divisione NFC East. Inoltre, è stato nominato NFL Offensive Rookie of the Year. Fu nominato quattordicesimo nella lista dei “I migliori giocatori del centenario della NFL del 2017.

Per ricapitolare, Dak Prescott è un fantastico giocatore di calcio. Finora ha avuto molti successi nella sua carriera, ma è ancora giovane e ha ancora molta strada da fare. Nella National Football League, Dak Prescott è un quarterback molto apprezzato.

È anche un calciatore molto apprezzato. Molti altri aspirano ad essere come lui, eppure non è stato accusato di alcuna cattiva condotta. È una brava persona. Inoltre, è ancora giovane e ha un brillante futuro davanti a sé. Gli auguriamo ogni bene per il futuro e speriamo che tutti i suoi sogni diventino realtà.

