Dai un’occhiata al cast di Dopesick e al loro stato attuale

drogato, una serie su Hulu, esplora la vera storia di OxyContin e la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. Ecco uno sguardo al cast e ai personaggi di Dopesick.

Introduzione alla serie-

L’incredibile ensemble di Dopesick di Hulu si tuffa nella terribile realtà del problema degli oppioidi in America, dando vita a personalità e figure del mondo reale. La miniserie si concentra sulla componente umana della crisi degli oppioidi, ritraendo le esperienze di individui le cui vite sono state influenzate da OxyContin nel corso di otto episodi. Dopesick, interpretato da un cast di attori e attrici eccezionali, dà un volto umano a un’epidemia che ha afflitto centinaia di migliaia di americani.

Stupidoadattato per la televisione da Danny Strong, è basato su una vera storia di dolore, inganno e dipendenza. La serie è basata sul libro di Beth Macy – Dealers, Doctors, and the Drug Company That Addicted America, copre la narrazione di come OxyContin e gli oppioidi hanno decimato gli Stati Uniti, così come l’insabbiamento che ne ha permesso la proliferazione.

OxyContin di Purdue Pharma, introdotto nel 1996, è un antidolorifico che crea dipendenza che è stato erroneamente presentato a medici e pazienti come non crea dipendenza. Purdue ha inizialmente preso di mira minuscole comunità di colletti blu nelle zone rurali, e queste tranquille città hanno subito un aumento di vittime e violenze come non avevano mai visto prima. È una versione drammatizzata di un argomento che è già stato raccontato in documentari come il documentario sugli oppioidi di Netflix.

1. ‘Dott. Samuel Finnix’ è interpretato da Michael Keaton.

Il dottor Samuel Finnix, l’uomo al centro del problema degli oppioidi a Finch Creek, in Virginia, è interpretato da Michael Keaton. Il dottor Finnix ha iniziato a prescrivere l’OxyContin per prendersi cura dei suoi pazienti, ma presto scopre che il “farmaco miracoloso” che sta spacciando sta causando il caos nel suo piccolo villaggio degli Appalachi.

Michael Keaton è una leggenda di Hollywoodmeglio conosciuto per il gioco Bruce Wayne in Batman (1989), Betelgeuse in Beetlejuice (1988), Riggan in Birdman (2014), Adrian Toomes in Spider-Man: Homecoming (2017) e dando la sua voce a diversi film d’animazione e programmi TV.

2. ‘Rick Mountcastle’ è interpretato da Peter Sarsgaard.

Peter Sarsgaard interpreta Rick Mountcastle, uno dei due avvocati degli Stati Uniti chiedendo un’azione legale contro Purdue Pharma attraverso il Dipartimento di Giustizia per la loro partecipazione alla crisi degli oppioidi. Sarsgaard è famoso per il suo lavoro in film come Jarhead (2005), Vetri infranti (2003) e Lanterna Verde come Hector Hammond, così come programmi TV come The Killing (2013) e Assenzio.

3.’Randy Ramseyer’ è interpretato da John Hoogenakker.

Randy Ramseyer, procuratore degli Stati Uniti e partner di Rick Mountcastle nel svelare la verità su OxyContin e la rete di falsità di Purdue Pharma, il tutto mentre gestisce i suoi problemi personali, è interpretato da John Hoogenakker.

Prima di Dopesick, Hoogenakker è apparso in una varietà di programmi TV, tra cui Castle Rock, Jack Ryan di Tom Clancy e Colony, oltre a film come Contagion.

5. Will Poult nel ruolo di ‘Billy Cutler’

Will Poulter interpreta Billy Cutler, un venditore farmaceutico Purdue Pharma alle prime armi e inesperto. Cutler è stato incaricato di commercializzare il nuovissimo OxyContin al dottor Finnix, ma viene immediatamente travolto dalla pandemia di oppiacei. Poulter è balzato alla ribalta in We’re the Millers nei panni di Kenny Rossmore, e da allora ha recitato nelle serie Maze Runner e Black Mirror, oltre ad essere stato scelto per il ruolo di Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol. 3

6.’Richard Sackler’ è interpretato da Michael Stuhlbarg.

Michael Stuhlbarg interpreta Richard Sackler, il nuovo patriarca della famosa famiglia Sackler e presidente e CEO di Purdue Pharma. Stuhlbarg ha una lunga storia come uno degli interpreti di personaggi più famosi di Hollywood sia in televisione che al cinema.

Stuhlbarg ha recitato in film come A Serious Man, Chiamami col tuo nomee La forma dell’acquacosì come programmi televisivi tra cui Boardwalk Empire, Fargo e The Staircase.

7. ‘Betsy Mallum’ è interpretato da Kaitlyn Dever.

Betsy Mallum, interpretata da Kaitlyn Dever, è una ragazza dura che vuole portare avanti la tradizione mineraria della sua famiglia. Betsy diventa dipendente dall’OxyContin che avrebbe dovuto restituirle la vita dopo un incidente nelle miniere. Dever ha già interpretato Eve Baxter in Last Man Standing, Amy in Booksmart e Zoe Murphy in Dear Evan Hansen.

8. ‘Bridget Meyer’ è interpretato da Rosario Dawson.

Bridget Meyer, interpretata da Rosario Dawsonè un agente della DEA senza fronzoli che ha intrapreso la battaglia contro gli oppioidi e aiuta a malincuore Mountcastle e Ramseyer ad affrontare la Purdue Pharma durante il divorzio.

Rosario Dawson è apparso in numerosi film e programmi televisivi, tra cui Daredevil, The Mandalorian e Rent.

Ci sono così tanti altri personaggi in questa serie che hanno contribuito con il loro sangue e la loro forza in questo spettacolo.

