Dai un’occhiata ai guadagni di Tom Cruise

Tom Cruise è un $ 600 milioni Attore e produttore americano con patrimonio netto. Tom Cruise è stato in decine di importanti film di successo negli ultimi tre decenni ed è ampiamente considerato come uno dei più grandi interpreti di Hollywood. È anche una delle celebrità più pagate e ricche del mondo. I film di Tom Cruise hanno incassato 9,5 miliardi di dollari al botteghino mondiale al momento della stesura di questo articolo. Sorprendentemente, per la maggior parte della sua carriera, nessuna delle foto di Tom ha guadagnato più di 1 miliardo di dollari. Prima di giugno 2022, il suo film con il maggior incasso è stato “Mission: Impossible – Fallout”, che ha incassato 800 milioni di dollari in tutto il mondo. Grazie a “Top Gun”, Tom alla fine ha raggiunto la soglia del miliardo di dollari dopo il fine settimana del 25/26 giugno 2022.

Primi anni di vita

Thomas Cruise Mapother IV è nato a Syracuse, New York, il 3 luglio 1962. Suo padre era un ingegnere elettrico, mentre sua madre era un’insegnante di educazione speciale. Tom ha tre sorelle minori. Suo cugino di primo grado, William Mapother, è diventato attore e ha partecipato a numerose produzioni insieme a Tom.

Tom Cruise ha trascorso la sua infanzia viaggiando in tutto il paese, incluso un breve periodo in Canada dopo che suo padre è stato assunto dalle forze armate canadesi. Più tardi, Tom ha detto che suo padre era un bullo che abusava di Tom e dei suoi fratelli. In 14 anni ha frequentato 15 scuole.

Tom non si è sempre immaginato come attore. Anche se ha preso lezioni di teatro alle medie, era più un atleta. Dopo che un infortunio al ginocchio lo ha allontanato dalla squadra di wrestling al liceo, è passato alla recitazione. Cruise si è unito a un gruppo teatrale e ha rapidamente ottenuto la parte principale nella loro esibizione di Guys and Dolls.

Relazionato- Vijaya Gadde Patrimonio netto 2022: biografia, istruzione, carriera e molti altri

Nonostante abbia ricevuto feedback favorevoli e incoraggiamento per le sue capacità di recitazione, Tom è rimasto disinteressato. Ha frequentato il St. Francis Seminary di Cincinnati, volendo diventare sacerdote francescano. È stato cacciato dal seminario per aver bevuto.

Nel 1980, Tom si è diplomato alla Glen Ridge High School nel New Jersey.

Gli inizi di una carriera

Dopo il liceo, Cruise è venuto a New York City per intraprendere la carriera di attore. Si è trasferito rapidamente a Los Angeles per fare un’audizione per parti televisive.

Leggi anche- L’uomo d’affari americano James Khuri Net Worth 2022: vita in anticipo, carriera, polemiche, vita di lusso e tutto ciò che devi sapere

Tom ha fatto il suo debutto cinematografico nel 1981 con un piccolo ruolo in “Endless Love”. Nello stesso anno, ha ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione in “Taps”. Tom è stato anche firmato dalla grande agenzia di talenti CAA come risultato di questo lavoro. Un rappresentante della CAA chiamato Paula Wagner ha presentato Tom al socio dirigente dell’agenzia, Michael Ovitz. Tom non solo sarebbe diventato un cliente CAA a vita, ma lui e Paula avrebbero anche avviato la Cruise/Wagner Productions all’inizio degli anni ’90. Tom ha ottenuto ulteriori consensi con “The Outsiders”.

Risultati

Tom si è fatto un nome nella commedia drammatica “Risky Business” nel 1983. Risky Business ha incassato 64 milioni di dollari con un budget di 6 milioni di dollari e ha ispirato molte pietre miliari culturali. Il film ha stabilito Cruise come una stella nascente e gli è valsa la sua prima nomination ai Golden Globe.

Con il fenomenale successo di “Top Gun” del 1986, Tom Cruise è diventato uno degli artisti più riconosciuti al mondo. Top Gun ha incassato 360 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando così il film con il maggior incasso dell’anno. Nello stesso anno, ha recitato in “Il colore dei soldi” con Paul Newman.

I successi continuarono ad arrivare con l’uscita di “Cocktail” e “Rainman” nel 1988. Rain Man ha ricevuto quattro nomination agli Oscar. Con “Nato il 4 luglio”, Cruise ha ricevuto la sua prima nomination all’Oscar un anno dopo.

Nel 1996, Tom Cruise ha recitato e prodotto il grande successo “Mission: Impossible”, che ha incassato 457 milioni di dollari in tutto il mondo e ha generato numerosi sequel redditizi. Lo stesso anno, Tom è apparso in un altro fenomeno mondiale, “Jerry Maguire”, che ha incassato 275 milioni di dollari con un budget di 50 milioni di dollari e gli è valso un Oscar come miglior attore. Cuba Gooding, Jr., la sua co-protagonista, ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista.

Alcuni dei film di maggior incasso Tom Cruise Films

Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) (690 milioni di dollari)

$ 700 milioni per Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011)

$ 800 milioni per Mission: Impossible – Fallout (2018)

Top Gun: Maverick (2022) – $ 1 miliardo o più

Pietre miliari in stipendio e guadagni

Tom ha ricevuto un totale di $ 70 milioni per i suoi contributi al primo Film Mission Impossible. Mission Impossible 3 gli ha fatto guadagnare 75 milioni di dollari.

I due film di Tom con il maggior incasso fino ad oggi sono Mission Impossible 2 nel 2000 e War of the Worlds nel 2005. A causa dei lucrosi punti di backend, ha ricevuto 100 milioni di dollari per OGNI film. Tom Cruise si classifica tre volte tra i primi dieci attori più pagati di tutti i tempi (per un singolo film). I suoi $ 100 milioni di giorni di paga precedentemente riportati sono il terzo e il quarto posto al mondo, dietro solo al giorno di paga di $ 105 milioni di Sesto senso di Bruce Willis e al giorno di paga di $ 156 milioni di Matrix di Keanu Reeves.

Tom ha guadagnato $ 445 milioni in film tra il 1983 e il 2011. Molto probabilmente ha guadagnato altri $ 300 milioni tra il 2011 e il 2019, portando i suoi guadagni totali in carriera (paga e bonus) tra il 1983 e il 2019 a $ 745 milioni.

I migliori guadagni con le armi

Se Top Gun – Maverick incassa 1 miliardo di dollari al botteghino e Tom riceve il 10% del primo dollaro lordo, guadagnerà circa 60 milioni di dollari. Guadagnerà circa $ 120 milioni se possiede una quota del 20%. Se avesse una quota del 20% e quando sono inclusi i ricavi dello streaming, Tom potrebbe guadagnare oltre $ 200 milioni, che è circa 100 volte il suo contratto iniziale con Top Gun.

Vita privata

Tom ha avuto più matrimoni. Dal 1987 al 1990 è stato sposato con l’attrice Mimi Rogers. Mimi è stata la prima a presentare a Tom Scientology. Dal 1990 al 2001 Tom è stato sposato con Nicole Kidman e dal 2006 al 2012 con Katie Holmes.

Secondo fonti al momento del loro divorzio, Tom aveva a patrimonio netto di $ 250 milioni quando si sono sposati, mentre Katie aveva un patrimonio netto inferiore a $ 10 milioni. Tom ha insistito per un buon accordo prematrimoniale poiché aveva molto di più da proteggere.

Le regole del loro divorzio obbligatorie Tom per pagare Katie $ 400.000 nel mantenimento dei figli ogni anno per i successivi 12 anni (fino all’anno 2024). Funziona fino a $ 33.000 ogni mese, per un totale di $ 4,8 milioni dopo tutto. Anche le spese mediche, la scuola, l’assicurazione e le attività extrascolastiche di Suri devono essere coperte da Tom.

Katie ha la piena custodia di Suri e ha deciso di non crescerla in Scientology. Katie non ha ricevuto né il mantenimento del coniuge né un pagamento forfettario in contanti. Secondo quanto riferito, Katie ha scelto di non cercare il sostegno sponsale per avere la custodia e il controllo completi sull’educazione di Suri.

Immobiliare

Tom possiede e ha posseduto una serie di proprietà davvero impressionanti negli Stati Uniti.

Tom ha venduto una proprietà dell’East Village da 3 milioni di dollari al 10 ° livello nel 2013. Ha venduto una casa di più unità nelle colline di Hollywood per 11,4 milioni di dollari nel settembre 2015. Eva Longoria ha acquistato la proprietà.

Tom ha venduto la sua villa a Beverly Hills all’uomo d’affari miliardario Leon Black per $ 40 milioni nel maggio 2016. Ha pagato $ 30,5 milioni per la villa nel 2006, mentre era ancora sposato con Katie Holmes.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!