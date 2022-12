Dai un’occhiata ad alcune statistiche divertenti nella versione Sea of ​​Thieves di Spotify Wrapped

Per molte persone, la fine dell’anno è un’occasione per guardare indietro ai dodici mesi precedenti e fare il punto su ciò che hanno fatto e che tipo di persona sono diventate. I riepiloghi annuali di varie statistiche sono diventati un indicatore comune di questo genere di cose, con Spotify Wrapped che si dimostra uno degli esempi più popolari. Ora, Sea of ​​Thieves sembra mostrare la propria interpretazione dell’idea.

Lo spavaldo simulatore di pirati Sea of ​​Thieves ha recentemente dato il via alla sua ottava stagione, ma sta comunque celebrando il periodo festivo dando ai suoi giocatori l’opportunità di ripercorrere le loro leggendarie vite di gioco. La funzione “Story So Far” del 2022 è ora disponibile sul sito Web di Sea of ​​Thieves e gli scorbutici lupi di mare possono rifarsi gli occhi su dozzine di statistiche e metriche di gioco che mostrano fino a che punto sono arrivati. Da quelli semplici come il numero di ore trascorse a giocare nel 2022 e il numero di missioni che hai completato a sfide specifiche per il capitano e se sei diventato o meno una leggenda dei pirati, Story So Far consentirà ai giocatori di ricordare i bei tempi e il cattivo.

La conclusione traccia anche la tua reputazione con le varie fazioni, inclusi i Guardiani della fortuna e i Servi della fiamma aggiunti di recente, così puoi controllare chi è nei tuoi libri buoni e chi ha bisogno di un po ‘di più i palmi delle mani in futuro. Che tu sia un tiratore esperto su un cannone, ami suonare le baracche sulla tua ghironda o semplicemente ti piace cucinare le tue ricette nel modo giusto, qui c’è qualcosa per tutti. E chissà, forse ti darà qualche ispirazione su come vuoi giocare a Sea of ​​Thieves nel nuovo anno. Forse vale la pena stare fuori dal grog per un minuto caldo – quella statistica “Lifetime Times Vomited” non sembra troppo salutare.