Dai una prima occhiata alle carte Transformers di Magic: The Gathering’s Secret Lair

L’ultimo set ufficiale di Magia: il raduno carte, La guerra dei fratelli, include una serie di carte con Transformers, la proprietà legacy di Hasbro che coinvolge robot che cambiano forma. Successivamente, la società sta rinnovando alcune altre carte ambite, rivedendo la loro grafica in una serie di gocce Secret Lair a tema Transformers. Polygon ha il primo sguardo esclusivo a tutte le carte, che saranno in vendita a partire dal 5 dicembre alle 9:00 PST.

La serie Secret Lair offre una selezione Magia carte nuova grafica ed è caratterizzato da molte serie diverse da quando il programma è stato annunciato nel 2019. Le carte vengono vendute tramite offerte una tantum: le compri ora o affronti il ​​mercato dell’usato in seguito. Non c’è limite al numero di carte che puoi acquistare, ma sono disponibili solo per un certo periodo di tempo. Nota che queste carte Transformers sono considerate parte della serie Universes Beyond, un programma che include carte con illustrazioni di Warhammer 40.000, Fortnitee anche un imminente Dottor Chi insieme a tema.

Ci sono tre set di Transformers Secret Lair in tutto: Transformers: Optimus Prime contro Megatron, Transformers: Roll Out o Rise Upe Transformers: One Shall Stand, One Shall Fall. Optimus Prime contro Megatron include tre carte con una nuova grafica: Blightsteel Colossus, Doubling Cube e Darksteel Colossus. Roll Out o Alzati ne ha sei: vera convinzione, drammatico capovolgimento, fabbricato, brutalità collettiva, con la forza e bene superiore. Uno resisterà ha cinque diverse carte terra base, ognuna con una posizione diversa su Cybertron.

Ciascuno di questi set di carte costerà $ 29,99 per le carte non sventate e $ 39,99 per quelle foil.

