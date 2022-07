Cuphead: The Delicious Last Course ha venduto 1 milione di copie più velocemente del gioco originale

Potrebbero essere passati diversi anni prima che il DLC di Cuphead arrivasse finalmente, ma il tanto atteso The Delicious Last Course è stato un grande successo. Uno dei suoi nuovi incontri è entrato nella nostra lista dei migliori combattimenti contro i boss di Cuphead e anche essere in grado di sbloccare Miss Chalice come personaggio giocabile durante l’intero gioco base è una vera delizia. È stato un bene sia per i giocatori che per lo sviluppatore Studio MDHR: The Delicious Last Course ha già venduto un dolce milione di copie.

Al momento della stesura di questo articolo, l’espansione non è uscita da due settimane intere. Ciò significa che ha superato il milione di copie molto più velocemente dell’originale Cuphead. “Siamo solo fuori di noi con gioia e apprezzamento”, ha osservato il produttore esecutivo Maja Moldenhauer in un post sul blog. “Queste parole certamente non racchiudono quanto siamo grati, ma ai fantastici giocatori di Cuphead in tutto il mondo diciamo comunque: grazie dal profondo dei nostri cuori”. Cuphead e The Delicious Last Course sono stati entrambi grandi lavori d’amore per Studio MDHR, e quel lavoro ha sicuramente dato i suoi frutti.

Parte di ciò che l’ha ripagato molto più velocemente questa volta è stata la pura disponibilità di Cuphead. Inizialmente, il gioco è stato rilasciato come esclusiva per console Xbox e su PC tramite Steam nel 2017. È arrivato su Nintendo Switch nel 2019, poi su console PlayStation nel 2020. Date quelle date di rilascio scaglionate, non c’è da meravigliarsi se The Delicious Last Course ha venduto un milione più veloce, poiché il pubblico non è più diviso.

