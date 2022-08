Cult of the Lamb ti consente di accarezzare i seguaci, ma solo se sono cani

È una bella giornata nel culto. La mia benevolenza dei seguaci sta adorando nel mio santuario, i loro cuori pieni di fede dopo aver assistito al mio bellissimo matrimonio con un maiale di nome Pano, pochi giorni dopo il mio primo matrimonio con un asino, anche lui di nome Pano. Sorridono mentre si affaticano, tagliando la legna e consacrandola in assi di legno. È tempo che io faccia il giro, benedicendo i miei seguaci ed estorcendoli per le decime.

In Culto dell’Agnello, suono come un adorabile agnello a cui è stata data una seconda prospettiva di vita. Un dio oscuro mi ha salvato dalle grinfie della morte. In cambio, costruirò un culto in loro onore. Mi sono messo a lavorare nel dungeon crawling per raccogliere risorse e reclutare membri del culto, tutti animali umanoidi, proprio come me. Costruisco strutture, tengo sermoni e rituali e accresco la loro lealtà attraverso interazioni individuali. Mi avvicino a Thormermer la volpe mentre prega e scelgo “estorsione delle decime”. Ma quando parlo con Hugrear il cane, noto che ho la possibilità di “accarezzare il cane”, quindi ovviamente lo faccio.

Gli altri follower non hanno l’opzione “animale domestico” Immagine: Massive Monster/Devolver Digital via Polygon

Puoi accarezzare i seguaci di cani Immagine: Massive Monster/Devolver Digital tramite Polygon

È un simpatico uovo di Pasqua che è popolare nei videogiochi. C’è un intero account Twitter dedicato alla domanda urgente se puoi accarezzare i cani in vari titoli. Ma Culto dell’AgnelloLa versione di è leggermente diversa, poiché tutti i tuoi seguaci sono animali di forma e atteggiamento simili e non puoi accarezzare nessuno di questi. Fa schifo per loro, suppongo.

Si adatta anche allo strano e diabolico senso dell’umorismo del gioco che spesso abbina cose incredibilmente incasinate – come il sacrificio rituale e il cannibalismo – con caratteristiche intensamente adorabili come accoliti rana, chat carine e un pulsante “baa” dedicato. (Sì, puoi premere un pulsante e baa in qualsiasi momento, proprio come Randagio‘s miao pulsante.) Mi assicurerò di accarezzare il cane mentre preparavo i sandwich di merda al mio coniuge.