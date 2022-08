Cult of the Lamb promette “aggiornamenti di contenuti importanti gratuiti” poiché le vendite superano 1 milione di copie

Il culto dell’agnello ha trasformato allegramente i suoi giocatori in spregevoli leader di culto per una settimana a partire dal momento in cui scriviamo. In così poco tempo è riuscita anche a superare il milione di copie vendute. Scientology vorrebbe poter mettere su numeri del genere.

Il team dello sviluppatore Massive Monster ha twittato un ringraziamento a quei milioni di giocatori. “Siamo eternamente grati per la tua devozione”, si legge. Menziona anche che “questo è solo l’inizio” per il gioco, poiché sono in arrivo “modifiche, correzioni e importanti aggiornamenti gratuiti dei contenuti”. Sono stati segnalati alcuni bug per il gioco in generale, con coloro che giocano su Nintendo Switch in un momento particolarmente difficile, quindi quei miglioramenti saranno i benvenuti. Anche più contenuti gratuiti sono buoni, anche se non dovrebbe essere una grande sorpresa: il menu principale di Cult of the Lamb ha una tabella di marcia sin dal primo giorno. Nel frattempo, coloro che riscontrano problemi possono segnalarli a Massive Monster tramite un modulo Google.

The Lamb ha benedetto 1 MILIONE di giocatori nella nostra prima settimana! Siamo eternamente grati per la tua devozione e il nostro team si impegna a migliorare il gioco con modifiche, correzioni e importanti aggiornamenti gratuiti dei contenuti. Questo è solo l’inizio perché c’è così tanto spazio per far crescere questo Culto! pic.twitter.com/sj44I8Ufp3 — Il culto dell’agnello 🙏🐑👑 DISPONIBILE ORA (@cultofthelamb) 18 agosto 2022

Per celebrare il traguardo del milione di giocatori, il team ha anche rilasciato un nuovo trailer dei riconoscimenti. Il culto dell’agnello ha ricevuto un forte plauso dalla critica, incluso un punteggio quasi perfetto da Gamepur. Potete vedere voi stessi gli altri elogi nel trailer:

Il culto dell’agnello ha raggiunto il successo sposando elementi roguelike generati proceduralmente con una base in stile Animal Crossing, il culto titolare che controlli tu. Con un milione di giocatori, tutti possono usare l’aiuto a volte. Se hai bisogno di una mano per gestire una delle parti del gioco, ti abbiamo coperto. Per quanto riguarda il combattimento, abbiamo le guide dei boss per i quattro Vescovi del gioco: Leshy, Heket, Kallamar e Shamura. Per quanto riguarda la cura del tuo campo, possiamo mostrarti come sbloccare i moduli dei follower e cosa fare con i follower dissenzienti che entrano nell’ovile.