Crusader Kings 3 Friends And Foes Data di rilascio del DLC e aggiornamento 1.7 Bastion

Il prossimo Re crociati 3 DLC arriva questa settimana insieme all’aggiornamento gratuito 1.7 Bastion, con il nuovo pacchetto eventi Amici e nemici impostato per espandere il modo in cui il tuo personaggio interagisce con i suoi cari.

Questo sarà un rilascio di contenuti a pagamento disponibile per l’acquisto per $ 4,99 alla fine di questa settimana su Steam, fornendo molti extra opzionali per coloro che vogliono ravvivare il loro prossimo gioco.

E non passerà molto tempo prima che tutti abbiano accesso all’ultimo aggiornamento CK3 disponibile su Steam alla fine di questo mese, per gentile concessione degli sviluppatori Paradox Interactive.

Crusader Kings III: Il destino di Iberia | Rilascio trailer BridTV 10282 Crusader Kings III: Il destino di Iberia | Rilascio trailer https://i.ytimg.com/vi/w0Av16wx6Y8/hqdefault.jpg 1023539 1023539 centro 13872

La data di uscita ufficiale del DLC di Crusader Kings 3 Friends And Foes è stata fissata per giovedì 8 settembre 2022.

Non è stato ancora condiviso l’orario di lancio ufficiale, anche se va notato che il precedente pacchetto Fate of Ibera è arrivato intorno alle 9:00 PDT / 12:00 EDT / 17:00 BST.

L’8 settembre sarà anche il momento in cui verrà lanciato il nuovo aggiornamento di CK3 Bastion, che porterà con sé nuove funzionalità al gioco che non richiedono l’acquisto di DLC.

Secondo lo sviluppatore Paradox Interactive, il DLC Friends And Foes aggiungerà oltre un centinaio di eventi legati alle relazioni dei tuoi personaggi con le persone più vicine al loro cuore o al loro trono.

Eventi e ricordi formativi aiuteranno a plasmare il tuo personaggio e creeranno anche nuovi legami con coloro che li circondano. Un messaggio di Paradox spiega:

“Abbiamo lavorato duramente per creare oltre 100 nuovi eventi standalone per questo pacchetto, e a questo punto probabilmente mi conviene spiegare che quando diciamo ‘oltre 100′ intendiamo qualcosa di un po’ diverso dal contare semplicemente ogni singolo evento che ho fatto. Per evitare aree grigie, contiamo esattamente allo stesso modo sia le grandi catene di eventi che i piccoli eventi una tantum.

“Tutti i nuovi eventi riguardano in qualche modo le relazioni tra i personaggi, il che significa che tutte le relazioni – dai feudatari ai vassalli, dagli amici ai coniugi, dagli amanti ai nemici a… amanti-nemici – hanno nuovi eventi legati a loro, a maggiori o gradi inferiori”.

Importanti cambiamenti stanno arrivando in tutte le parti del gioco e saranno disponibili come parte dell’aggiornamento CK3 Bastion che sarà pubblicato nella stessa data. I fan noteranno miglioramenti all’IA, oltre a nuove funzionalità come i ricordi.

Quando l’aggiornamento 1.7 sarà pubblicato, i personaggi ricorderanno le cose che sono accadute loro, inclusi eventi significativi e eventi minori del loro passato. Un nuovo set di icone viene inoltre aggiunto al gioco per consentirti di capire rapidamente chi è un amico e chi è un nemico.

Mostra tutto

In altre notizie, l’ora di rilascio dell’accesso anticipato di Disney Dreamlight Valley PDT, EST, UK BST