Crossplay arriva a Valheim con il nuovo aggiornamento Versione 0.211.7

Iron Gate Studio ha condiviso le note sulla patch per l’aggiornamento versione 0.211.7 per Valheim, che include la compatibilità con il crossplay. Il supporto per il crossplay consente ai giocatori su piattaforme diverse di giocare insieme nel multiplayer online del gioco. Come parte dell’aggiornamento, la GUI per Valheim sarà leggermente diversa. Se i giocatori su Steam giocano con altri giocatori su Steam, la GUI rimarrà la stessa.

Tuttavia, se un giocatore sta giocando con un’altra persona su piattaforme diverse, ci sarà un codice che i giocatori devono inserire per partecipare al gioco. Gli host del server devono abilitare il crossplay per consentire ai giocatori non Steam di partecipare al gioco. I server dedicati saranno unibili sul normale indirizzo IP e sui nuovi codici di accesso. Tutti i giocatori di Valheim devono avere l’ultima versione del gioco aggiornata per giocare insieme. L’aggiornamento della versione 0.211.7 include anche una GUI “Gestisci salvataggi” per semplificare ai giocatori il ripristino e la rimozione dei salvataggi.

Inoltre, l’aggiornamento prevede l’ottimizzazione della rete per l’hosting in-game, incluso il rendere il gioco meno impegnativo per l’host quando altri giocatori sono in gioco contemporaneamente. La scheda “Partecipa al gioco” è stata aggiornata per consentire ai giocatori di aggiungere i propri server preferiti e per verificare se un server è in esecuzione. Un nuovo ramo chiamato “default_old” è stato incorporato nel gioco come parte della versione 0.211.7. Questo nuovo ramo consente ai giocatori di giocare sulla precedente versione Steam del gioco. Il “default_old” è pensato per i giocatori i cui server non sono ancora stati in grado di aggiornare alla versione più recente del gioco. I giocatori potrebbero dover riavviare e aggiornare la loro applicazione Steam se non vedono “default_old”.

Valheim è un gioco di sopravvivenza ambientato nel Valhalla, in cui i giocatori giocano nei panni di vichinghi che devono combattere contro un grande male nell’aldilà nordico. Il gioco è entrato in accesso anticipato nel febbraio 2021 per Steam su Windows e Linux e il titolo uscirà su Xbox One e Xbox Series X/S nel secondo trimestre del 2023. La versione 0.211.7 per Valheim è disponibile per il download. adesso.