Crisis Core: recensione di Final Fantasy 7 Reunion: un revival vitale nella saga di FF7

Sperimentare una delle componenti più cruciali del lodato Fantasia finale 7 saga è stata più difficile di quanto dovrebbe essere negli ultimi anni. Fino a poco tempo fa, riproducendo l’originale Nucleo di crisi: Final Fantasy 7, uscito 15 anni fa, richiedeva la PlayStation Portable da tempo fuori produzione. Se non lo avevi già, probabilmente dovresti pagare circa $ 250 per provare un gioco. Per fortuna, ora abbiamo Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunionil modo definitivo e accessibile di vivere il prequel di uno dei giochi più venerati di tutti i tempi e il suo emozionante remake moderno.

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion non è un remake completo, almeno non nel modo ambizioso del 2020 Final Fantasy 7 Remake era. Inoltre non è un semplice remaster. Invece, è una via di mezzo: un’affascinante rivisitazione che ritrae con sicurezza Nucleo di crisi in termini moderni, difetti e tutto il resto, e ti chiede di accompagnarti per il viaggio. È quel giro perfetto o qualcosa che è all’altezza Final Fantasy 7 Remake o anche l’originale Fantasia finale 7? Affatto. Vale la pena prenderlo? Assolutamente. Soprattutto ora, mentre questi personaggi si dirigono verso direzioni affascinanti nel futuro Final Fantasy 7 Rinascita.

La storia di Nucleo di crisi segue non l’iconico Cloud Strife ma Zack Fair, un uomo estroverso che è tanto capace di distribuire una gentilezza unica e calorosa quanto di decimare qualunque obiettivo la società Shinra gli assegni. Diventa un astro nascente tra i ranghi dell’organizzazione paramilitare nota come SOLDIER, si innamora e guadagna la fiducia necessaria per respingere il suo capo pessimista. In altre parole, è nel fiore degli anni. È difficile non essere immediatamente innamorati del suo sconfinato ottimismo e della sua natura troppo ansiosa. Ma quei sogni si complicano quando si ritrova invischiato in una rete di misteri quando il suo mentore, Angeal, scompare improvvisamente. Zack ha il compito di trovare lui e Genesis, un membro SOLDIER di prima classe che ha abbandonato l’organizzazione ed è, soprattutto, un noto amico dell’eroe di guerra Sephiroth.

Immagine: Square Enix tramite Polygon

È una storia con molto gergo, ma è facile da seguire, soprattutto una volta che trascuri alcune delle imperfezioni della scrittura. Genesis è un irritante principale antagonista che non riesce a smettere di citare le battute di un’opera di fantasia di cui è ossessionato; alcune motivazioni del personaggio sono fragili; molti momenti tranquilli ed emotivi non hanno abbastanza spazio per respirare. Tuttavia, è una storia toccante sull’identità, i legami logori tra amici mentre cambiano irrevocabilmente e le eredità che ci lasciamo alle spalle. Alla fine, ottiene tutti i battiti emotivi necessari per rendere il finale uno dei più memorabili della serie Final Fantasy.

Una volta ero ambivalente riguardo al combattimento di Crisis Core – ora è un vero spasso

In senso estetico, Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion è sbalorditivo. A volte, i cambiamenti visivi sono sufficienti per farti dimenticare che stai giocando a contenuti vecchi di 15 anni. Le vecchie immagini non hanno mai catturato il modo in cui i raggi del sole baciano le foglie di un albero di Banora White, ad esempio, o il sollevamento delle sopracciglia di Aerith che trasmette la sua incertezza in un momento in cui era più giovane, più ingenua e innamorata. E mentre alcuni nuovi filmati sono nitidi al punto da essere sgranati, il livello di dettaglio generale elevato si traduce in un Nucleo di crisi è del tutto più espressivo dell’originale.

L’originale Nucleo di crisi si distingue per il suo peculiare sistema di combattimento ed è stato perfezionato per scorrere più agevolmente nel 2022. Come nel caso dell’originale, la materia – gli oggetti che ti permettono di usare la magia ed eseguire mosse di combattimento – sono legati a determinati incantesimi e abilità, e ti permettono di giocare con build diverse. Ad esempio, puoi optare per una build con AP basso che si basa solo su materia che utilizza AP. (Questo rende il gioco più difficile, ma è certamente facile in modalità Normale, e alcuni giocatori potrebbero desiderare più di una sfida.) Oppure puoi optare per una build ad alta magia, ad alto MP e lanciare incantesimi per sfruttare le debolezze del nemico per il contenuto del tuo cuore. Mentre giochi solo come un personaggio, puoi infrangere le regole un bel po’.

Immagine: Square Enix

La meccanica centrale del combattimento, Digital Mind Wave, intreccia narrativa e gameplay per fornire frammenti di caratterizzazione insieme a limiti, buff di stato e persino aumenti di livello per Zack o la sua materia. È un po’ come il contorto Fantasia finale 8 sistema di giunzione in quanto poco elegante e più complicato di quanto dovrebbe essere, ma rinfrescante nella sua anticonvenzionalità. Final Fantasy 7 Riunione aggiunge anche un nuovo sistema di combo e una finestra temporale in cui puoi interrompere l’attacco più potente di un nemico. Infine, c’è un nuovo menu di scelta rapida per la tua materia. Questi cambiamenti possono sembrare minori, ma trasformano un sistema di combattimento su cui una volta ero ambivalente in un’esplosione assoluta.

È fondamentale che Nucleo di crisi è in realtà divertente da giocare, perché trascorri gran parte del gioco combattendo e i miglioramenti intuitivi aiutano il ritmo incommensurabilmente tra i ritmi importanti della storia. Le missioni secondarie, che sbloccano nuova materia ed equipaggiamento, si svolgono esattamente come nell’originale: entri in un’area isolata, uccidi alcuni mostri e ottieni le tue ricompense. Ma grazie ai miglioramenti meccanici, queste deviazioni non sono sforzi che temerai; invece, probabilmente ti ritroverai a fare solo ancora uno prima di tornare alla storia principale. Quando lo fai, sarai carico di ricompense che possono sembrare quasi troppo buone per la quantità di lavoro che hai svolto.

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion è un affare breve e dolce, che arriva a circa 12 ore. Tuttavia, è fondamentale per il canone di Fantasia finale 7soprattutto quando si prende il finale scioccante di Final Fantasy 7 Remake in considerazione. È un viaggio utile da intraprendere nel 2022, anche solo per Zack, come un’opportunità moderna per conoscere l’uomo che ha plasmato profondamente Cloud, Aerith e molti dei personaggi iconici della saga. Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion non sarebbe mai stato così d’impatto come il fantastico Final Fantasy 7 Remakema man mano che ci avviciniamo a Final Fantasy 7 Rinascitavale la pena fare un’incursione, soprattutto ora che così tante asperità sono state smussate.

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion uscirà il 13 dicembre su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X. Il gioco è stato recensito su PC utilizzando un codice di download pre-rilascio fornito da Square Enix. Vox Media ha partnership di affiliazione. Questi non influenzano il contenuto editoriale, sebbene Vox Media possa guadagnare commissioni per i prodotti acquistati tramite link di affiliazione. Potete trovare ulteriori informazioni sulla politica etica di Polygon qui.





Iscriviti alla newsletter Note sulla patch



Una carrellata settimanale delle cose migliori di Polygon