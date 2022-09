Cos’è un Ultra Wormhole? Nuovi Pokemon Go Ultracreature e incursioni

Il Pokemon Go Ultra Wormhole è tornato in attività questa settimana mentre Niantic si prepara ad aggiungere una nuova ondata di raid a cinque stelle al gioco.

Una nuova lista di Ultracreature è in arrivo e andrà a popolare Five-Star Raid come parte di un significativo calo di contenuti del fine settimana.

Ecco cosa sappiamo degli Ultravarchi e delle nuove Ultracreature in arrivo su Pokemon Go nel 2022.

Pokémon GO | Trailer della stagione di Alola BridTV 8906 Pokémon GO | Trailer della stagione di Alola 970659 970659 centro 13872

Cosa sono i Pokemon Go Ultra Wormhole?

Gli Ultravarchi in Pokemon Go servono come un modo per aggiungere nuove esperienze Raid a cinque stelle contro Ultracreature.

Questi portali appaiono sopra le Palestre prima che ospitino eventi Raid speciali e prendano il posto delle Uova.

Questo di solito significa che devi aspettare un evento speciale prima che questi Wormhole appaiano e, fortunatamente, Niantic ha appena confermato le date e gli orari in cui torneranno.

Nell’ambito dell’evento Raid Test Your Mettle in Pokemon Go, una nuova ondata di incontri a cinque stelle sarà disponibile a partire da venerdì 16 settembre 2022 alle 10:00 ora locale.

L’evento durerà fino a mercoledì 21 settembre 2022 alle 20:00 ora locale e consisterà in nuove battaglie Raid, a seconda di dove ti trovi nel mondo.

Secondo Niantic: “Acciatevi! Le Ultracreature Celesteela e Kartana sono emerse dagli Ultravarchi di tutto il mondo, con Celesteela avvistata a sud dell’equatore e Kartana a nord. Altri Pokémon di tipo Acciaio stanno comparendo allo stato brado, incluso Togedemaru, il Pokémon Roly-Poly.

Alcuni di questi raid sono ora attivi, con il programma attuale in atto:

Celesteela, il Pokémon di lancio, fa il suo debutto in Pokémon GO nei raid a cinque stelle nell’emisfero australe da martedì 13 settembre 2022 a martedì 27 settembre 2022.

Kartana, il Pokémon Drawn Sword, fa il suo debutto in Pokémon GO nei raid a cinque stelle nell’emisfero settentrionale da martedì 13 settembre 2022 a martedì 27 settembre 2022.

Mega Aggron farà il suo debutto in Pokémon GO nei Mega Raid da venerdì 16 settembre 2022 a martedì 27 settembre 2022.

Ci saranno anche altri bonus di cui godere durante l’evento non assegnati ai Wormholes, inclusa la ricerca a tempo incentrata sulla cattura di Pokémon di tipo Acciaio che sarà disponibile durante l’evento.

Mostra tutto

In altre notizie, quando inizia Fortnite Capitolo 3 Stagione 4? Data di fine S3 e perdite di Battle Pass