Cos’è NBA 2K23 di nuova generazione? Sarà su PC e Nintendo Switch?

Cos’è NBA 2K23 Next-Gen e sarà su PC e Nintendo Switch nel 2022?

Questa è la domanda che i fan si stanno ponendo in seguito alla notizia dell’uscita annuale in arrivo su più piattaforme.

E con così tante versioni diverse disponibili per l’acquisto e componenti aggiuntivi da considerare, vale la pena sapere esattamente cosa riceverai quando il prodotto finale arriverà sugli scaffali.

Cos’è NBA 2K23 di nuova generazione?

Visual Concepts ora rilascia due diverse versioni del suo gioco annuale di basket, dopo il lancio delle ultime console di Sony e Microsoft. NBA 2K23 next-gen sarà la versione del gioco con le migliori prestazioni e fedeltà visiva e di solito include un mondo più complesso da esplorare. Le versioni di ultima generazione includono PS4 e Xbox One, che non sono in grado di eseguire la versione più avanzata del gioco a causa di limitazioni hardware.

E anche se non sappiamo esattamente cosa sia pianificato per NBA 2K23, sappiamo che le versioni PC e Nintendo Switch del gioco non saranno di nuova generazione. Questo ha senso per la console portatile, poiché è nota per essere meno potente di PS4 e Xbox One.