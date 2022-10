Cos’è Marvel Snap e come si gioca?

C’è un nuovo card battler là fuori che sta scalando le classifiche sia per Steam che per app store mobili: Second Dinner Studio’s Scatto Marvel. È un gioco di carte frenetico con nuove meccaniche e un cambio di ritmo per il genere da Ben Brode, l’ex game director di Heartstoneil gioco di carte che definisce il genere di Blizzard.

In Scatto Marvel, i giocatori costruiscono mazzi di 12 carte e combattono contro altri giocatori. Come gli altri card battler, ogni carta ha un costo d’energia (da uno a sei) e un livello di potenza (ma nessuna salute: queste carte non si combattono). Al primo turno, hai un’energia. Alla curva due, ne hai due, fino a sei alla curva sei.

Ogni battaglia si svolge in tre luoghi: carte neutrali che hanno i propri effetti (ad es. “Le carte non possono essere giocate qui dopo il turno 4” o “Le carte qui ottengono +1 potenza”.). La prima posizione si rivela al primo turno, la seconda posizione al secondo turno e la terza al terzo turno. Per vincere ogni battaglia, devi semplicemente farlo vincere due delle tre posizioni. Gli spareggi sono determinati dalla potenza totale.

Va tutto bene, ma perché ha così tanto successo? Alcuni fattori chiave:

I giochi sono brevi

Da Scatto Marvel le partite sono di sei round ciascuna (anche se in casi speciali potrebbero essere leggermente più brevi o leggermente più lunghe), ogni partita dura circa cinque minuti (e sicuramente non più di dieci). Questa è la lunghezza perfetta per un gioco per cellulare “prendilo e mettilo giù”.

Immagine: Marvel / Second Dinner Games

Le carte hanno un bell’aspetto

Il gioco e le carte sono costruiti principalmente per essere giocati sul telefono, al contrario di molti altri giochi del genere progettati per computer o tablet e quindi adattati all’uso del telefono. Ciò significa che le carte stanno benissimo in verticale su uno smartphone e sembrano ancora più belle man mano che le aggiorni (che è il modo in cui ottieni nuove carte). Il tuo primo aggiornamento rompe la carta dalla sua cornice, e poi alla fine la tua carta può diventare 3D o animata o altre fantastiche funzionalità per migliorarne l’aspetto.

Nuovi giri sulla formula del genere

La meccanica della posizione mantiene le cose fresche, poiché ogni battaglia prevede una serie diversa di posta in gioco che si svelano man mano che il gioco procede. La meccanica delle posizioni “due su tre” incoraggia anche diversi tipi di strategie e indovina dove probabilmente il tuo avversario giocherà le sue carte.

E forse la cosa più cruciale…

È gratuito e non pay-to-win

Sì! È vero! Mentre puoi acquistare un pass stagionale che ti darà alcuni premi in più, ogni gioco di carte del gioco è sbloccabile senza spendere soldi. Inoltre, non puoi pagare denaro per carte specifiche o creare carte specifiche con valuta di gioco. È tutto casuale! Il che lo rende ancora più giusto (o almeno altrettanto ingiusto, a seconda di come lo si guarda).

Il fattore Marvel

Il tuo chilometraggio qui varia: per alcune persone, è in primo luogo il motivo per essere interessati, ma per altri, è un motivo di scetticismo. Non c’è dubbio che l’onnipresente IP Marvel abbia aiutato questo gioco ad attirare più attenzione al momento del lancio. Dal mio punto di vista, sono contento che non si avvicini così tanto al Marvel Cinematic Universe, ma si basi sulla ricca storia dei fumetti di personaggi e varianti di stile.