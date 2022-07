Cos’è la modalità Fortune’s Keep Extreme? Spiegazione dell’aggiornamento di Warzone

Cos’è la modalità Fortune’s Keep Extreme lanciata oggi in Call Of Duty Warzonee ha regole speciali?

Questa è la domanda che i giocatori si pongono oggi dopo il lancio dell’aggiornamento a sorpresa dal team di sviluppo di Raven Software.

La buona notizia è che i fan di COD hanno capito cosa è cambiato e cosa cercare nella playlist a tempo limitato.

Come confermato oggi dai giocatori, Fortune’s Keep Extreme Mode è una speciale variante della playlist che ti consente di giocare alla popolare mappa Resurgence con più giocatori. Raven Software ha confermato che avrebbe armeggiato con la formula durante la stagione 4, e questa sembra essere la prima reiterazione.

La modalità bonus aumenta il conteggio dei giocatori da 40 a 60, anche se la maggior parte dei giochi vede almeno alcune persone abbandonare. Ma tecnicamente significa che puoi unirti a una partita e giocare contro altri 20 avversari. A partire da ora, Fortune’s Keep Extreme sarà disponibile solo durante il fine settimana e funzionerà con squadre di quattro persone.

Ciò significa che non puoi unirti a una squadra casuale di dimensioni inferiori, a meno che non ti alleni in anticipo e premi l’opzione Non riempire nel menu principale. La buona notizia è che Raven non ha rimosso altre modalità dall’elenco, il che significa che puoi ancora giocare alla versione normale di Fortune’s Keep, così come Rebirth Resurgence Quads, Storage Town Clash e Caldera Battle Royale.

Ci sono piani per rendere possibile giocare a Rebirth con diverse combinazioni di squadre a partire da fine mese, con Raven che conferma in un recente post: “Per gli operatori che desiderano entrare a Rebirth Island, il contatto sembra essere stato temporaneamente perso in quel teatro di combattimento. Tuttavia, aspettati il ​​ripristino delle comunicazioni e l’accesso a questa posizione a breve. Resta in attesa degli aggiornamenti settimanali della playlist per curare le esperienze attraverso il trio di mappe giocabili – il nuovissimo Fortune’s Keep, Rebirth Island e Caldera – mentre la stagione inizia”.

La rotazione delle mappe di Rebirth Island e Fortune’s Keep inizierà giovedì 21 luglio su tutte le piattaforme.

