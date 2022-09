Cos’è il paradiso di Fortnite? Spiegazione del sito web della nuova stagione 4

Il nuovo Fortnite Paradise Website è stato rilasciato da Epic Games questo fine settimana ed è solo uno dei numerosi nuovi teaser della Stagione 4 che possono essere trovati online.

Come molti fan sapranno già, la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 3 volge al termine a fine mese e sarà sostituita da un’altra.

La stagione 4 è rimasta nascosta per la maggior parte di questo tempo, ma i giocatori stanno iniziando a scoprire di più su cosa accadrà dopo e quando aspettarsi il prossimo grande aggiornamento del gioco.

Sito web di Fortnite Paradise in diretta con il programma della stagione 4

Il sito web di Fortnite Paradise può essere trovato qui e conferma che il programma della Stagione 4 inizierà domenica 18 settembre 2022.

Ciò significa che i fan hanno ancora una settimana per aspettare fino all’inizio della nuova stagione di Fortnite su PlayStation, Xbox, PC, Switch e Mobile. Questo è il primo teaser di molti attesi da Epic Games, con altri dettagli sul tema generale della nuova stagione condivisi in vista del prossimo aggiornamento in diretta.

Sebbene il nuovo sito Web di Fortnite Paradise sia facile da trovare, non fornisce molte informazioni sul passato quando la stagione 4 scende. Tuttavia, come il modo in cui il capitolo 3 stagione 3 è stato intitolato “Vibin” e ha funzionato con un tema di festa, ci si aspetta che il capitolo 3 stagione 4 sia collegato in qualche modo alla parola Paradise.

Abbiamo già avuto alcuni teaser lanciati da quando la pagina di destinazione di Fortnite Paradise è stata pubblicata, inclusi piccoli video che mostrano scene ordinarie che vengono improvvisamente rilevate da una nuova Chrome Plague.

Ogni video termina con la scritta “Paradise” che compare sullo schermo, il che lascia ancora molte informazioni da riempire da parte di Epic Games.

Sono emerse anche alcune perdite di Battle Pass, rivelando cosa potrebbe fare parte dei nuovi livelli in arrivo nel gioco alla fine di questo mese.

Una delle skin del pass di battaglia della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 4 forse trapelate è “Goth Meowscles”, Spider-Gwen e Miles Morales. Secondo quanto riferito, alcuni di questi saranno disponibili tramite il Battle Pass, mentre altri appariranno nel negozio di articoli in un secondo momento.

La nuova stagione di Fortnite durerà diversi mesi e si concluderà a dicembre 2022 su tutte le piattaforme compatibili.

