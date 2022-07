Cos’è Apex armato e pericoloso? Spiegazione della modalità evento Gaiden

Il Leggende dell’apice: La modalità armata e pericolosa sta tornando nel mondo di Apex Legends questo mese e i fan vogliono sapere esattamente quali sono le regole.

Molti fan si saranno già imbattuti nell’attività a tempo limitato dopo il suo utilizzo durante Voidwalker e The Grand Soirée.

Ma per coloro che sono nuovi ad Apex Legends, o che potrebbero averlo dimenticato, ecco le regole e le linee guida principali per affrontare le sfide di ritorno.

Leggende Apex | Evento di raccolta del risveglio BridTV 10507 Leggende Apex | Evento di raccolta del risveglio https://i.ytimg.com/vi/2SaX-1AkExM/hqdefault.jpg 1034727 1034727 centro 13872

Che cos’è la modalità armata e pericolosa di Apex Legends?

Il nuovo evento Gaiden, che verrà lanciato il 19 luglio, includerà diverse nuove skin, sfide estetiche e la modalità Armata e pericolosa di ritorno. Questo è stato presentato più volte in passato, ma non è un’attività permanente. Gli sviluppatori Respawn Entertainment aggiungono e rimuovono le modalità come parte di una rotazione continua per mantenere le cose fresche per i fan, e ora è il turno di AAD di tornare nel mix.

Le regole stabilite nell’annuncio ufficiale hanno confermato che Armed And Dangerous richiede ai giocatori di utilizzare solo cecchini e fucili, con un bottino molto limitato disponibile sulla mappa. Ciò significa anche che i tassi di spawn per gli oggetti chiave saranno ridotti, sebbene le munizioni dovrebbero rimanere abbondanti.

Ci saranno tre diverse mappe su cui saranno disponibili queste regole, tra cui World’s Edge, Olympus e Storm Point. Verrà utilizzato un sistema di rotazione, il che significa che non rimarrai bloccato a riprodurre la stessa mappa più e più volte. Come affermato in precedenza, Armed And Dangerous tornerà nella rotazione quando l’evento Gaiden verrà lanciato il 19 luglio e rimarrà un’opzione fino al 2 agosto.

Un messaggio di Respawn aggiunge: “Evoca il tuo eroe interiore con 40 cosmetici avventurosi limitati agli eventi, tra cui nuove skin leggendarie per Revenant, Mirage, Octane e Wattson con skin complementari per Flatline, Wingman, EVA-8 e Charge Rifle”.

Apex Legends è un gioco free-to-play che può essere scaricato sulla maggior parte delle principali piattaforme. Il supporto può essere trovato su dispositivi Nintendo Switch, PC, PlayStation e Xbox, oltre a un titolo spin-off per Android e iOS. L’unica versione che non supporta il crossplay è Apex Legends Mobile, che è stata creata come esclusiva mobile.

In altre notizie, trapelata la data di rilascio dell’aggiornamento 6.1.0 di metà capitolo di DBD per Attack on Titan