Cosa possiamo aspettarci dalla terza stagione di Homecoming?

In questo articolo ti riconosceremo il Stagione 3 di Ritorno a casa.

Introduzione della serie-

Ecco tutto ciò che sappiamo sulla terza stagione di Homecoming. La serie thriller di Amazon Prime, coprodotta da Sam Esmail (Mr. Robot) e Julia Roberts, parla di un misterioso affare che cancella la memoria di specifici soldati statunitensi. La stagione 1 di Homecoming è iniziata a novembre 2018, seguita dalla stagione 2 a maggio 2020.

Scorcio della seconda stagione di Homecoming-

Janelle Monáe interpreta Alex, una donna che si sveglia su una barca senza alcun ricordo del suo passato. Si finisce al Geist Emergent Group, la società responsabile del programma titolare della serie, dopo una visita in ospedale e un violento confronto con un uomo più anziano. Mentre Alex cerca di mettere insieme il puzzle, emergono frammenti del passato del suo manager di crisi al Geist, così come un tentativo fallito di manipolare Walter Cruz (Stephan James), un soggetto di test militare. La seconda stagione di Homecoming si conclude con entrambi i protagonisti che cercano di scoprire risposte al quartier generale di Geist.

Nella conclusione della seconda stagione di Homecoming, “Ancora”, Walter incontra l’inquietante creatore di Geist, Leonard (Chris Cooper). Incapace di scoprire risposte sul passato, Walter escogita uno schema che si interseca con la ricerca della verità da parte di Alex. Ecco cosa ci aspettiamo dalla terza stagione di Homecoming su Amazon Prime.

La stagione 3 di Homecoming non è stata ancora rinnovata

Amazon non ha ancora ordinato la stagione 3 di Homecoming. Poiché la stagione 2 è ancora nelle sue fasi iniziali, è improbabile che venga presa una decisione ufficiale di rinnovo o cancellazione per alcune settimane.

La stagione 2 di Homecoming ha ottenuto generalmente recensioni mediocri, poiché la trama si discosta dal suo materiale originale, un podcast di Gimlet Media. I fan della serie Amazon Prime dovrebbero aspettarsi una decisione entro luglio, poiché le società di streaming in genere rivedono le cifre di visualizzazione da tre a sei settimane dopo il debutto di una nuova stagione.

Data di uscita per Homecoming Stagione 3

La stagione 1 e la stagione 2 di Homecoming sono state rilasciate a 18 mesi di distanza, quindi i clienti di Amazon Prime dovrebbero aspettarsi un calendario di rilascio simile in futuro. Per colpa di COVID-19sembra accettabile aggiungere altri sei mesi, il che implica che la stagione 3 di Homecoming non uscirà fino alla seconda parte del 2022.

Detto questo, i fondatori del podcast, Eli Horowitz e Micah Bloomberg, sarebbero pronti per iniziare la produzione di una nuova stagione, come riportato da Digital Spy”Ogni stagione, espandiamo un cerchio, e poi ci sono nuove direzioni da prendere… Quindi, sì, abbiamo molti piani per una terza stagione.“

Trama per Homecoming Stagione 3

Alex si inietta accidentalmente se stessa dopo una discussione con Walter nel finale della seconda stagione di Homecoming. Da quel momento, il racconto riprende da dove era stato interrotto. Alex, ora confusa dalla sua storia, si unisce a una festa Geist e non riesce a identificare la sua ragazza. Viene anche rivelato che Walter ha incontrato Leonard Geist il giorno prima e poi si è travestito da cameriere per la festa di Geist.

Alex guarda terrorizzato mentre i dipendenti Geist si ammalano dopo aver bevuto bevande contaminate da Walter. La seconda stagione di Homecoming si conclude con Alex che rimane intontito e sconcertato, mentre Walter scopre che qualcuno, forse Leonard, ha lasciato i suoi documenti nel suo camion. Alex quindi si allontana da Geist, avendo ottenuto le informazioni di cui ha bisogno.

Se viene realizzata una terza stagione di Homecoming, il pubblico dovrebbe anticipare un nuovo protagonista che si unisca alle storie esistenti di Walter e Alex. La nuova figura presumibilmente aiuterà Walter a scoprire cosa gli è successo, oltre a dare risposte per Alex. Il colpo di scena è che il nuovo leader potrebbe essere stato corrotto in qualche modo dal governo e/o dal Geist, mettendo in dubbio ciò che lui o lei pensa sia vero.

Tutto questo sulla terza stagione di Homecoming.

