Cosa è successo a Rocky Johnson? Come è morto?

Rocky Johnson, un WWE Hall of Fame ed ex Etichetta WWF Campione della squadra, è morto mercoledì all’età di 75 anni. Dopo la notizia, molti lottatori, promotori e promozioni hanno espresso le loro condoglianze, ma non sono stati forniti dettagli sulla sua morte. Quindi, giovedì, lo scrittore dell’Associated Press Dan Gelston ha parlato con l’amico intimo di Johnson, Brian Blair (meglio conosciuto come B. Brian Blair nel tag team di Killer Bees), che ha rivelato che Johnson stava combattendo una malattia poco prima della sua morte.

Mercoledì, il mondo del wrestling ha pianto la morte di uno dei veri pionieri del wrestling professionistico, ‘Soul Man’ Rocky Johnson, morto all’età di 75 anni nella sua casa di Lutz, in Florida. L’ex star della WWE Brian Blair ha detto al Times che Johnson è morto a causa di un “coagulo di sangue che è passato dalla sua gamba al suo polmone”, prima di aggiungere che è morto per cause naturali”. Blair aveva precedentemente detto al Wrestling Observer che Johnson aveva sintomi simil-influenzali per due settimane prima della sua morte.

“Si sentiva solo un po’ sottosopra, pensava di avere l’influenza o qualcosa del genere”, ha spiegato Blair all’outlet. «’Devi farti controllare, Rocky’, dissi. Mi ha assicurato che sarebbe stato bene. Poi ha saltato la chiesa qualche giorno fa. Quando ho parlato di nuovo con lui, ha detto che non si sentiva ancora bene e che gli mancava la chiesa. Non è stato ancora controllato. Ho parlato con Sheila, che ha detto che era solo testardo. È morto oggi a casa”.

Johnson ha lottato per la National Wrestling Alliance dal 1964 al 1991. Ha lottato per Vince McMahon nella World Wrestling Federation dal 1982 al 1985, e lui e Tony Atlas sono diventati il ​​primo black tag team a tenere i WWF Tag Team Championships nel 1983.

Numerosi lottatori, promotori e promozioni hanno espresso le loro condoglianze da quando è stata diffusa la notizia.

La WWE è rattristata nell’apprendere che Rocky ‘Soul ManJohnson (nato Wayde Douglas Bowles), Hall of Famer della WWE ed ex campione del mondo di tag team, è morto all’età di 75 anni”, ha affermato la società in una nota. “La WWE esprime le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Johnson”.

