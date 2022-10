Correzioni rapide per il codice di errore Netflix: M7361-1253!

Supponiamo che tu stia pianificando un weekend rilassante con il tuo elenco di programmi Netflix. Lavori su questa lista da molto tempo e ora è il momento di premiarti. Tutto è a posto; hai i tuoi popcorn pronti, le tue bevande ghiacciate e poi BOOM: non puoi connetterti a Netflix. La colpa è del numero di errore di Netflix M7361-1253. Scopriamo di cosa si tratta e come sbarazzarcene.

Potresti credere che sia causato dalla connessione a un servizio VPN scadente, come con altri problemi di Netflix, e che possa essere risolto utilizzando un servizio indicato nell’elenco delle migliori VPN per Netflix, ma non è così. Questo problema non è esclusivo di Netflix e sconvolge gli utenti interferendo con i contenuti di Google Play.

Cosa significa il codice di errore Netflix M7361 1253?

Secondo Netflix, il codice di errore M7361-1253 indica un problema di connessione che impedisce al dispositivo di connettersi al server Netflix. Se hai lo stesso problema con il tuo PC Windows, MAC o qualsiasi altro dispositivo, segui i passaggi per la risoluzione dei problemi di seguito.

Qual è la fonte del codice di errore Netflix M7361 1253?

Di seguito sono riportate le quattro cause più comuni del codice di errore Netflix: M7361-1253.

Il motivo principale del codice di errore Netflix M7361-1253 è un problema di connettività di rete.

Il codice di errore Netflix M7361-1253 può anche essere causato dall’accelerazione hardware, una funzione integrata di Google Chrome.

Se non elimini i cookie del browser, potresti visualizzare il codice di errore: M7361-1253, che rende quasi difficile visualizzare il tuo programma preferito.

In alcune circostanze, la colpa potrebbe essere del tuo browser, in particolare se non supporta HTML5.

Come risolvere il codice di errore Netflix M7361-1253?

1. Chrome deve essere aggiornato

In oltre il 90% dei casi, il semplice aggiornamento del browser Google Chrome risolverà il problema. Non c’è niente di cui vergognarsi se non sai come fare! Ecco perché sono qui per aiutarti:

Seleziona i tre punti verticali nell’angolo in alto a destra di Chrome.

Vai su Guida > Informazioni su Google Chrome.

Chrome visualizzerà la versione corrente del browser e, se sono disponibili nuovi aggiornamenti, li installerà immediatamente.

Per completare l’aggiornamento, fai clic su Riavvia.

Prova a visitare nuovamente Netflix dopo aver riavviato Chrome.

Questo dovrebbe risolvere il problema.

2. Riavvia il dispositivo

La linea d’azione iniziale di chiunque sarebbe molto probabilmente quella di spegnere e riavviare qualsiasi gadget stia utilizzando. Tali problemi vengono generalmente risolti quando si riavvia il dispositivo e si riavvia Netflix sul browser.

Se i problemi persistono, utilizzare i passaggi alternativi per la risoluzione dei problemi elencati di seguito.

3. Disattiva/attiva l’accelerazione hardware

Se utilizzi Google Chrome, ci sono alcune funzionalità integrate che potrebbero interferire con la tua esperienza su Netflix. Questo è noto come accelerazione hardware e viene utilizzato per migliorare l’esperienza dell’utente. Tuttavia, potrebbe causare un rallentamento del computer e l’errore Netflix M7361-1253.

Per eliminarlo, consigliamo di disabilitare e quindi riattivare la funzione utilizzando le procedure seguenti:

Apri Google Chrome.

Vai al menu Impostazioni.

Seleziona Impostazioni avanzate.

Vai su Sistema e cerca “Usa l’accelerazione hardware quando disponibile”.

Scorrilo per disabilitare, quindi torna per abilitare l’accelerazione hardware.

Riavvia Google Chrome ora.

4. Cancella i cookie del browser

Se le procedure precedenti non hanno funzionato, c’è un’altra cosa che puoi fare prima di rinunciare: eliminare i cookie di Chrome.

Per cancellare i cookie, segui le istruzioni seguenti:

Avvertimento: Cancellando i cookie verrai disconnesso dalla maggior parte dei siti Web, quindi assicurati di ricordare le informazioni di accesso per tutti i siti Web prima di procedere.

Ctrl+H aprirà Chrome.

Cancella i dati di navigazione dal menu a sinistra.

Seleziona Sempre nell’intervallo di tempo, seleziona la casella “Cookie e altri dati del sito”, quindi fai clic su Cancella dati.

Prova a guardare i tuoi programmi preferiti su Netflix.

5. Contatta il servizio clienti Netflix

Se nient’altro funziona, dovrai solo superare il tuo nervosismo e contattare il servizio clienti di Netflix tramite chat dal vivo o telefono. Tieni a mente il codice del problema m7361-1253 e informali al riguardo.

Questo vi farà risparmiare un sacco di tempo e saranno in grado di aiutarvi molto più velocemente se sapranno esattamente quale problema state riscontrando. Il servizio clienti Netflix è generalmente molto utile. Se nessuna delle altre tecniche sopra funziona, questa dovrebbe.

6. Controlla il tuo provider di servizi Internet

Se nessuna di queste alternative risolve il tuo errore Netflix M7361-1253, è probabile che si sia verificato un problema con il tuo provider di servizi Internet. Contatta il tuo ISP per vedere se hanno bloccato l’accesso a Netflix o se hai raggiunto il limite di larghezza di banda, che sta causando il problema di streaming. In tal caso, correggilo e riprova Netflix.

Tuttavia, se continui a riscontrare lo stesso errore e stai perdendo la pazienza, c’è un’ultima cosa che potresti provare che potrebbe aiutarti.

7. Controlla il tuo antivirus

Se hai un programma antivirus installato sul tuo sistema, il firewall potrebbe essere la fonte del problema Netflix M7361-1253. Spegni il software antivirus e riprova a guardare Netflix in streaming.

Se inizia a trasmettere in streaming, contatta il tuo provider antivirus e aggiorna il tuo abbonamento.

Conclusione

L’errore Netflix m7361-1253 può essere generalmente risolto seguendo le istruzioni sopra perché si tratta di un semplice problema tecnico con Google Chrome.

Hai qualche esperienza nel determinare la causa di questo errore? Sarei interessato a conoscere le tue tattiche e i tuoi suggerimenti. Per favore condividilo con me nella sezione commenti qui sotto.