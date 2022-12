Corey ed Evelin sono ancora insieme dopo Jenny Drama?

‘Fidanzato di 90 giorni: l’altro modo,‘ uno spin-off dell’originale TLC “Fidanzato di 90 giorni”, documenta ogni aspetto della vita di una coppia mentre si sforzano di costruire una nuova vita insieme nella nazione del loro partner. Una di queste coppie è Corey Rathgeber ed Evelin Villegas. Si sono incontrati nella nazione natale di Evelin, l’Ecuador, mentre era in viaggio con i suoi amici, e dopo due settimane di conoscenza reciproca, i due si sono innamorati.

Poco dopo, la coppia ha fatto la sua prima apparizione pubblica nella prima stagione di “90 Day Fiance: The Other Way”, dove le loro vite sono state filmate mentre Corey tentava di affrontare il processo di lasciare la sua vita a Washington e andare in Ecuador per stare con Evelin. .

Argomento correlato: chi è Barry Keoghan Incontri, patrimonio netto, carriera e background familiare.

Potresti chiederti cosa è successo loro dopo che l’episodio è finito con Corey che chiede al padre di Evelin il permesso di sposarla e poi propone a Evelin un volo in mongolfiera.

Corey ed Evelin stanno ancora insieme?

Sebbene ci siano state molte congetture e affermazioni contraddittorie sullo stato della relazione della coppia, Corey Rathgeber ed Evelin Villegas sono ancora insieme. La coppia è attualmente imprigionata in Ecuador, nel tentativo di tenersi al sicuro durante la pandemia di coronavirus.

Corey ha dichiarato in un recente post su Instagram: “Abbiamo attraversato dei momenti difficili, succede, proprio come qualsiasi coppia, ma allo stato attuale, stiamo andando bene. E, come se non bastasse, Evelin ha condiviso quanto segue sul suo account Instagram.

Argomento correlato: chi sta uscendo con Big Latto? Chi è il fidanzato del rapper americano nel 2022?

Corey ed Evelin non possono mai restare lontani dai riflettori a lungo. Dall’inizio della loro relazione, la coppia ha avuto diversi litigi pubblici, in particolare con loro Fidanzato del giorno ’90‘ co-protagonista Laura Jallali, che una volta era una buona amica di Evelin. Non solo, ma con i loro litigi e scandali di infedeltà esposti come panni sporchi sui social media, le loro pubbliche relazioni raramente sono state positive.

A parte tutto questo, una grande sfida che hanno dovuto affrontare è lo shock culturale. Mentre Evelin proviene da una minuscola comunità con strade sterrate e solo poche case con acqua ed elettricità costanti, Corey è abituato alla sua comoda vita in America, quindi un cambiamento così grande doveva essere difficile per lui. Certo, Evelin trasferirsi per stare con Corey avrebbe più senso, ma non poteva poiché aveva già superato il periodo del visto, costringendola a essere deportata e impedita dal ritorno negli Stati Uniti per tre anni.

Conclusione-

Sebbene non è stato dimostratosi sta diffondendo una piacevole voce che la coppia si sia già sposata. Corey ed Evelin stanno facendo del loro meglio per prevenire qualsiasi congettura, buona o negativa, in questo momento. Sembrano concentrarsi esclusivamente sulla loro storia d’amore e sulla loro esistenza condivisa.

Questo è tutto, ti aggiorneremo di volta in volta, resta sintonizzato con noi e visita- Honknews.