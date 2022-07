Cookie Run: l’evento crossover Disney di Kingdom va in diretta

La Disney sta spargendo la sua polvere magica sulle terre di Cookie Run: Regno. Giovedì, lo sviluppatore Devsisters ha lanciato un aggiornamento chiamato “Festival of Dreams and Wishes” che porta 20 famosi personaggi Disney come Topolino, Aladdin, Ariel, Cenerentola, Mulan, Biancaneve e altri nel tuo regno dei biscotti. L’evento durerà fino al 13 settembre, ha detto Devsisters.

Cookie Run: Regno è un gioco di ruolo gratuito disponibile su dispositivi mobili. I personaggi Disney non sono giocabili, il che significa che non sarai in grado di combattere con loro nei livelli, ma lo sviluppatore Devsisters ha detto che puoi “interagire” con loro in modo da poterli frequentare nella tua città. In totale, l’evento porta 47 nuove decorazioni a tema Disney da sbloccare e supporta le voci fuori campo in inglese.

L’evento introduce un nuovo personaggio giocabile biscotto: Cream Unicorn Cookie. Cream Unicorn è un biscotto epico che può trasformarsi in un unicorno in battaglia. Quando l’abilità di Cream Unicorn viene attivata e si trasforma, diminuisce il danno degli attacchi normali agli alleati e interrompe i tempi di recupero dei nemici. Ecco la grafica del personaggio per questo.

Immagine: Devsister

Nell’aggiornamento, Cream Unicorn Cookie evoca tutti i biscotti Disney nel mondo augurando a una stella. Per quanto riguarda il gameplay che puoi aspettarti, ecco come lo sviluppatore Devsisters ha descritto l’evento:

Disney Cookie World è un evento di francobolli che incoraggia i giocatori ad affrontare varie attività a tema Disney, come la raccolta di biscotti Disney e l’installazione di decorazioni Disney. I giocatori che completeranno tutte le attività saranno ricompensati con un Disney Magic Cookie Castle, una skin speciale che ricorda l’iconico castello di Cenerentola. Inoltre, i biscotti e le decorazioni Disney possono essere raccolti attraverso l’evento “Disney Cookies and Photo Shoot!”. Verranno fornite varie ricompense, come contenuti video speciali per ogni personaggio.

Questo non lo è Cookie Run: Regnoil primo evento speciale. In precedenza, il gioco ha organizzato uno speciale pesce d’aprile che ha trasformato i suoi biscotti in simpatici personaggi anime. Lo sviluppatore Devsisters ha anche collaborato con Sega per portare Sonic the Hedgehog e Tails nel mondo del gioco.

Se vuoi dare un’occhiata alle incarnazioni dei biscotti dei personaggi Disney di persona, Cookie Run: Regno è disponibile per il download gratuito su iOS App Store e Google Play.