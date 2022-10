Convergence e Song of Nunu sono stati posticipati al 2023, annuncia Riot Forge

Riot Forge ha condiviso un messaggio ai fan sulle date di uscita di Convergence e Song of Nunu. Entrambi i giochi sono stati posticipati nel 2023, con Riot Forge che promette di aggiornare i fan sui progressi di entrambi i titoli quando la società sarà pronta. Il messaggio ha inoltre rivelato che le versioni di nuova generazione di Ruined King sono ancora in fase di sviluppo e usciranno anche nel 2023. I giocatori con copie esistenti di Ruined King su PlayStation 4 e Xbox One potranno eseguire l’aggiornamento alla prossima generazione senza costo aggiuntivo.

Convergence e Song of Nunu sono entrambi titoli spin-off di League of Legends, un gioco dall’alto in un’arena di battaglia con oltre un centinaio di personaggi giocabili chiamati Legends. Mentre League of Legends si rivolge maggiormente agli adolescenti e agli anziani, Convergence e Song Nunu si rivolgono a una fascia demografica più giovane. I due giochi sono stati annunciati alla fine del 2021 quando è stato lanciato l’altro titolo spin-off della League, The Ruined King. I titoli erano inizialmente previsti per il lancio nel 2022.

League of Legends si svolge in un mondo fantastico noto come Runeterra, un pianeta diviso in più sezioni. Convergence ha come protagonista la leggenda conosciuta come Ekko e si svolge nel ventre inquinato della città di Zaun. Convergence è un platform d’azione in 2D in cui Ekko usa la sua capacità di riavvolgere il tempo per viaggiare in tutto Zaun. Song of Nunu è un gioco di azione e avventura in 3D con protagonista Nunu e il suo bestiale amico Willump. Il gioco si svolge nel Freljord, una regione innevata di Runeterra, e la storia del gioco parla di Nunu che cerca sua madre.

Convergence e Song of Nunu sono i tentativi di Riot Games di espandere il marchio Leagues of Legend oltre il titolo principale. The Ruined King è stato il primo grande spin-off pubblicato da Riot Forge e ha ricevuto recensioni positive. Altri tentativi di espandere il marchio Legends si stanno estendendo ai media al di fuori dei giochi, come quello acclamato dalla critica Arcano serie su Netflix. Riot Games prevede di rilasciare più giochi e media basati su League of Legends oltre a Convergence, Song of Nunu e Arcano.