Controller Xbox Elite ora disponibili per la personalizzazione in Xbox Design Lab

Microsoft ha finalmente esteso il suo Xbox Design Lab per includere il controller Elite Series 2 di Xbox. A partire da martedì, i giocatori potranno personalizzare i loro controller Elite Series 2 in tutti i modi: colore, D-pad, levette, paddle e incisione, tra gli altri.

Il prezzo di partenza di Microsoft per un controller Elite Series 2 personalizzato è di $ 149,99, leggermente superiore ai $ 129,99 di base per un’unità non modificata, e aumenta con diversi componenti aggiuntivi. I giocatori hanno atteso con impazienza questo annuncio da quando Microsoft ha preso in giro il programma a settembre, definendolo la “richiesta numero uno dei fan” da quando Xbox Design Lab ha debuttato nel 2016.

Ci sono opzioni per “quasi tutti” i pezzi esterni Elite Series 2: il corpo anteriore e posteriore, il D-pad, i grilletti, le levette e i pulsanti, ha affermato Microsoft. Si estende anche alla scelta del D-pad a croce o sfaccettato e personalizzazione del colore della base e dell’anello della levetta. Come con il controller wireless per Xbox, l’incisione è un’opzione.

“La parte migliore è che i controller Elite Series 2 sono progettati per essere completamente personalizzabili con componenti intercambiabili, così puoi giocare con una configurazione specifica che funziona meglio per te”, ha scritto Microsoft in un comunicato stampa. “Scegli i componenti giusti per scatenare il tuo miglior gioco, come paddle metallici e levette di forma diversa.”

I controller Xbox Elite Series 2 personalizzati possono essere considerati uno dei controller “Core” di Microsoft, come la versione bianca del controller. Questo perché non viene fornito con nessuno dei componenti extra, come una base di ricarica, levette di forma diversa, custodia per il trasporto o paddle regolabili. Ci sarà il controller, uno strumento di regolazione della levetta e un cavo USB-C nella confezione. Se stai cercando tutti quegli extra, l’intero pacchetto partirà da $ 209,99.

Se scegli di acquistare il controller senza i componenti aggiuntivi ma cambi idea in un secondo momento, Microsoft li vende tutti come parte del pacchetto di componenti completo per $ 59,99.

L’Xbox Design Lab è aperto agli ordini da “Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, la maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale e alcuni paesi del sud-est asiatico”, secondo Microsoft.