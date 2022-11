Controller bianco Xbox 360 in arrivo per Xbox Series X, PC

Il controller bianco originale di Xbox 360, che è stato lanciato con la console – oh cielo, ora 17 anni fa fino ad oggi – tornerà in vita come una periferica Xbox Series X grazie a Hyperkin, i produttori di periferiche dietro il phat-and- favoloso riavvio di Duke per hardware moderno.

Chiamato “The Xenon” (per il primo nome in codice di sviluppo di Xbox 360), il gamepad di ritorno al passato è disponibile in quattro colori: rosa, rosso e il classico bianco e il nero della riedizione familiare ai più. Xenon può essere utilizzato con qualsiasi Xbox One, Xbox Series X o Xbox Series S o PC Windows. Prezzi e disponibilità non sono stati menzionati nell’annuncio di martedì.

Sebbene i pulsanti, le levette e il pad direzionale sembrino corrispondenze 1: 1, ci sono anche pulsanti di menu, visualizzazione e condivisione per supportare le funzionalità attuali. Una slick promozionale di Hyperkin ha affermato che il controller ha una funzione di rumble, ma non ha specificato se passa attraverso i trigger, come è avvenuto da Xbox One in avanti.

Sfortunatamente, Xenon è solo un controller cablato, anche se almeno non è cablato. (Il cavo USB-C è staccabile). Lo stesso valeva per il Duke rifatto, tuttavia, e questo sembrava essere un piccolo prezzo da pagare per la nostalgia.

È ancora bello da vedere. In realtà mi ricorda la primavera che ho trascorso a vivere con mio nonno dopo il tracollo finanziario del 2008, giocando 1 contro 100 con amici in altri fusi orari dopo essere andato a letto. Bei tempi, ormai lontani.