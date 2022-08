Conto alla rovescia per l’ora di inizio e la data di uscita di Diablo 3 Stagione 27

di Blizzard Diablo 3 Stagione 27 l’ora di inizio e la data di rilascio sono state confermate per questa settimana, con il team di sviluppo di D3 che sta pianificando un altro ambizioso aggiornamento per il divertimento dei giocatori su tutte le piattaforme.

S27: Light’s Calling offre di più in termini di nuovi contenuti, il che è un enorme vantaggio per i fan in attesa dell’arrivo del sequel del gioco. La prossima stagione di Diablo 3 dovrebbe durare almeno tre mesi, con in palio nuove ricompense stagionali.

Una delle principali modifiche aggiunte sono i Crogioli Angelici, un nuovo oggetto consumabile che può essere utilizzato per Santificare qualsiasi oggetto leggendario equipaggiabile. In questo modo infonderai all’oggetto scelto uno dei tre nuovi poteri specifici della classe. E sulla base del feedback durante il PTR, i fan avranno molti fan che lo useranno a proprio vantaggio.

Trailer della data di strada di Diablo ® II Resurrected ™ BridTV 2512 Trailer della data di strada di Diablo ® II Resurrected ™ https://i.ytimg.com/vi/0a8XsBgB7U0/hqdefault.jpg 803069 803069 centro 13872

Quando uscirà Diablo 3 Stagione 27?

Blizzard ha confermato che la data di inizio della Stagione 26 di Diablo 3 è stata fissata per venerdì 26 agosto 2022 alle 17:00 PDT / 17:00 CEST / 17:00 KST.

Ciò significa che le nuove ricompense stagionali faranno il loro debutto in orari locali nella maggior parte delle regioni; tuttavia, potrebbe anche essere influenzato dalla piattaforma su cui stai giocando. I giocatori su console in passato hanno dovuto aspettare più a lungo dei giocatori su PC, lasciando i giocatori PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch in attesa fino alle 17:00 PDT per iniziare a giocare, indipendentemente da dove vivono.

Ciò significa che la stagione 27 inizierà per alcuni all’01:00 BST di sabato 26 agosto 2022, per alcuni nel fuso orario del Regno Unito e dell’Europa. Come accennato in precedenza, quando arriverà la nuova stagione, i fan avranno nuove funzionalità da provare, tra cui Angelic Crucibles. Blizzard li descrive come segue:

“Volevamo usare Angelic Crucibles per appoggiarci all’esperienza di ogni classe, esemplificando ulteriormente le rispettive abilità, ma attraverso una lente sfumata. Gli Alti Cieli ospitano uno splendore etereo, traboccante di uno splendore illimitato: volevamo fornire ai giocatori un assaggio di potere incontaminato distribuito dal Cielo stesso.

Nuove ricompense stagionali vengono aggiunte al gioco, tra cui l’animale domestico Corvus Cadaverous e il ritratto Laurels of Knowledge. Nel frattempo, il completamento dei capitoli 2, 3 e 4 del viaggio stagionale ti ricompenserà con tre regali di Haedrig, con ogni regalo contenente alcuni pezzi di uno dei tuoi set di classe.

E secondo Blizzard, questi sono gli altri temi principali della Stagione 27 di Diablo 3 da conoscere:

I Crogioli Angelici e gli oggetti Consacrati possono essere acquisiti solo nel gioco stagionale e non verranno trasferiti al tuo personaggio non stagionale al termine della stagione.

I Crogioli Angelici possono essere rilasciati ovunque nel Santuario al livello 70.

I giocatori possono ottenere tutti gli oggetti Consacrati che desiderano; tuttavia, è possibile equipaggiare un solo oggetto Consacrato alla volta.

Gli oggetti santificati possono essere santificati di nuovo usando un altro Crogiolo Angelico.

Nessuna statistica viene conservata quando si santifica un oggetto.

Solo gli oggetti equipaggiabili di livello 70 possono essere santificati, gli oggetti creati non possono essere santificati.

I seguaci non possono equipaggiare oggetti Consacrati.

Il tasso di rilascio di Angelic Crucibles è stato raddoppiato.

Mostra tutto

In altre notizie, Rust Console Wipe Time & Cargo Ship Update