Conto alla rovescia dei giochi gratuiti per PS Plus di luglio 2022 e date di download finali per PS4/PS5

Il livello Essential ottiene un enorme aumento questa settimana poiché i giochi gratuiti PS Plus di luglio 2022 di Sony dovrebbero essere pubblicati in meno di 50 ore.

Gli abbonati potranno scaricare tre nuovi titoli questa settimana come parte della loro iscrizione, ma dovrebbero anche assicurarsi di non perderne nessuno.

Ciò significa che tutti coloro che hanno accesso a PlayStation Plus, indipendentemente dai livelli, dovrebbero assicurarsi di rivendicare God of War (2018) di May, Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl.

I giochi sopra menzionati scompariranno nello stesso momento in cui ne arriveranno di nuovi sul PlayStation Store e ci sono molti generi tra cui scegliere quando guardi tutti e sei i titoli.

Ecco le date e gli orari in cui puoi aspettarti di trovare gli ultimi giochi PS Plus disponibili per il download su console PS4 e PS5.

PS Plus luglio 2022 Conto alla rovescia per i giochi gratuiti

Sulla base di come Sony ha aggiornato il PlayStation Store nel corso del 2022, i prossimi giochi gratuiti per PlayStation Plus inizieranno a essere lanciati martedì 5 luglio alle 15:00 BST. I giocatori in Nord America avranno accesso agli stessi titoli alle 7:00 PT dello stesso giorno.

Il sito Web del PS Store è in genere il primo posto in cui ricevere l’aggiornamento, seguito dalle console PS4 e PS5 dopo l’aggiornamento dello Store. Alcuni giocatori potrebbero dover aspettare un po’ di più, ma il rollout dovrebbe essere completato entro le 17:00 BST.

È stato confermato che i giochi gratuiti di luglio includeranno Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Man of Medan e Arcadegeddon, senza limitazioni per nessuno dei titoli in uscita questo mese. Ciò significa che puoi scaricare tutti e tre i titoli indipendentemente dal fatto che possiedi una console PS4 o PS5.