Conto alla rovescia dei giochi gratuiti per PS Plus di agosto 2022 e date di download finali per PS4 e PS5

I nuovi giochi gratuiti per PS Plus di agosto 2022 arriveranno presto e c’è ancora tempo per assicurarti di non perdere nessun download per PS4 o PS5.

Come al solito, Sony aggiungerà altri tre giochi al suo livello PlayStation Plus Essential, tra cui Yakuza: Like A Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 e Little Nightmares.

Vale la pena dare un’occhiata alle console PS4 e PS5, ma vorrai anche assicurarti che al termine del conto alla rovescia non ti manchi nessun gioco gratuito dalla tua libreria.

PS Plus agosto 2022 Conto alla rovescia per i giochi gratuiti

Il prossimo lancio di giochi gratuiti per PlayStation Plus inizierà martedì 2 agosto alle 15:00 BST. Ciò significa che i giocatori in Nord America inizieranno a scaricare i titoli alle 7:00 PT dello stesso giorno.

Questo si basa su come Sony ha aggiornato il PlayStation Store nel corso del 2022 e il PlayStation Store è di solito il primo posto che viene aggiornato. Le console Sony seguono subito dopo, anche se alcuni abbonati potrebbero dover aspettare un po’ di più, con il rollout che dovrebbe essere completato entro le 17:00 BST.

Ma prima che tutto ciò accada, i giocatori vorranno assicurarsi che la loro libreria attuale sia aggiornata. Finché continuerai a pagare l’abbonamento, avrai accesso a tutti i titoli gratuiti che hai rivendicato. Ciò significa che tutti i titoli passati dei precedenti lanci di giochi gratuiti per PS Plus.

E i fan vorranno assicurarsi di aver aggiunto l’attuale raccolto di titoli alla loro collezione prima del 2 agosto, poiché possono ancora rivendicare Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Man of Medan e Arcadegeddon. Tutti questi titoli rimangono gratuiti per ora, ma torneranno ai prezzi normali non appena l’aggiornamento del PlayStation Store sarà completato.

Torniamo alla selezione di agosto e Sony ha confermato che non ci sono limiti su chi può scaricare giochi gratuiti questo mese. Ciò significa che puoi scaricare tutti e tre i titoli indipendentemente dal fatto che possiedi una console PS4 o PS5. Alcuni aggiornamenti precedenti del livello essenziale hanno incluso titoli che sono stati resi esclusivi di nuova generazione, anche se esiste una versione di ultima generazione. Questo è successo in passato con giochi come Maneater, ma sembra che Sony si sia allontanata da questa pratica durante la seconda metà del 2022.

Sebbene tutti e tre i giochi possano essere giocati su entrambe le console, Tony Hawks viene fornito come uno speciale pacchetto Cross-Gen Deluxe, che contiene lo skater “The Ripper” di Powell-Peralta, abiti retrò unici per Tony Hawk, Steve Caballero e Rodney Mullen e contenuto retrò unico per la modalità Crea uno skater. Al momento non è chiaro se i giocatori PS Plus avranno accesso alla versione di nuova generazione di Yakuza: Like A Dragon.

