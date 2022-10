Conosciamo la nostra Hermoine- Emma Watson

Emma Watson è un’attrice, modella e attivista con una stima patrimonio netto di 85 milioni di dollari. In giovane età è diventata famosa come Hermione Granger negli otto film fantasy di successo basati sui romanzi di Harry Potter di JK Rowling. Da allora ha recitato in decine di film di successo. Emma ha guadagnato decine di milioni di dollari tramite sponsorizzazioni con aziende come Calvin Klein, Lancome, Dolce & Gabbana e Burberry.

Primi anni di vita

Emma Watson è nata Emma Charlotte Duere Watson a Parigi il 15 aprile 1990. Ha quattro fratelli e sorelle. Watson viaggiò dalla Francia all’Inghilterra, dove nacquero entrambi i suoi genitori, con sua madre, Jacqueline Luesby, quando i suoi genitori divorziarono quando lei aveva cinque anni. Trascorreva i fine settimana a Londra con suo padre, Chris Watson.

Quando Watson aveva sei anni, si rese conto che voleva diventare un’attrice. I suoi genitori l’hanno iscritta alla filiale di Stagecoach Theatre Arts di Oxford, dove ha imparato la nobile arte della recitazione.

Aveva solo nove anni quando ha ottenuto il suo primo ruolo importante come Hermione Granger nel film di Harry Potter. Prima di essere scritturato nei film di Harry Potter, Watson non era mai stato sul set di un film ed era stato solo in alcune produzioni teatrali.

Successo

Watson ha guadagnato $ 15- $ 20 milioni all’anno in compenso recitando da solo durante l’apice del suo successo in Harry Potter. Le esibizioni di Watson nel film, in cui recitava insieme a Daniel Radcliffe e Rupert Grint, le sono valse una serie di riconoscimenti e onorificenze.

Nell’estate del 2007, il lavoro di Watson nella famosa serie le avrebbe fatto guadagnare più di $ 13 milioni, a quel punto ha ammesso di essere finanziariamente sicura e non avrebbe più bisogno di lavorare per guadagnarsi da vivere. Nel 2009, è stata classificata al sesto posto nella lista di Forbes delle “giovani stelle più preziose” e l’anno successivo è stata nominata l’attrice femminile più pagata di Hollywood, guadagnando un totale di $ 24,8 milioni nel 2009.

Stipendio di Harry Potter

Emma ha ricevuto $ 4 milioni per il suo ruolo in “Harry Potter e l’ordine della fenice” nel 2007. Successivamente è stata pagata $ 30 milioni per i Doni della Morte, parti 1 e 2. Emma ha guadagnato almeno $ 70 milioni dalla sola retribuzione di base di Harry Potter, dopo aver aggiustato per l’inflazione.

Watson ha ricevuto un Young Artist Award nel 2002, People’s Choice Awards nel 2012 e 2013, British Artist of the Year dalla British Academy of Film and Television Arts nel 2014 e Teen Choice Awards nel 2011 e 2017. Nell’ottobre 2013 è stata nominata anche Donna dell’anno da GQ britannica.

Le nomination ai Critic’s Choice Awards includono il 2005 (per la migliore giovane attrice), il 2006 (per la migliore giovane attrice) e il 2020 (per il miglior ensemble di recitazione); Nomination agli MTV Movie Awards nel 2006 (per la migliore squadra sullo schermo), nel 2011 (per la migliore interpretazione femminile, il miglior bacio e il miglior combattimento) e nel 2013 (per la migliore interpretazione femminile, il miglior bacio e il miglior momento musicale); e le nomination ai Saturn Awards nel 2002 (per la migliore interpretazione femminile, il miglior bacio e il miglior momento musicale) (miglior giovane attore),

Vita privata

Watson ha deciso di trascorrere il suo tempo tra l’esibizione e il perfezionamento della sua istruzione dal 2011 al 2014. Ha frequentato la Brown University e il Worcester College di Oxford prima di conseguire una laurea in letteratura inglese alla Brown nel maggio 2014.

Watson è una schietta sostenitrice dei diritti delle donne. Watson è stata nominata Ambasciatrice di buona volontà delle Nazioni Unite nell’estate del 2014 e, nello stesso anno, ha tenuto una presentazione presso la sede delle Nazioni Unite a New York City che ha inaugurato la campagna delle Nazioni Unite per le donne HeForShe. (Il progetto incoraggia i maschi a parlare a favore dell’uguaglianza di genere.) Nel 2014 ha anche visitato l’Uruguay come ambasciatrice per tenere una conferenza sull’importanza del coinvolgimento politico delle donne.

Immobiliare

In un’intervista del 2017 con Vanity Fair, Watson ha affermato di aver acquisito una proprietà con una voce a prova di paparazzi tramite Skype con un agente immobiliare senza mai vederla prima.

