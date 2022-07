Conosciamo il film sul posto sbagliato

Frank (Bruce Willis), un comandante della polizia in una piccola città, è seguito da un boss della metanfetamina che vuole calmarlo prima che possa parlare contro la sua famiglia, ma ottiene più di quanto si aspettasse quando il boss minaccia di ferire la figlia di Frank ( Ashley Greene).

Lingua: inglese

Genere: Azione, Crime, Thriller

Direttore: Mike Burns

Produttore: Randall Emmett, George Furla, Ceasar Richbow, Mark Stewart, Chad A.

Scrittore: Bill Lawrence

Data di rilascio: 15 luglio 2022

Durata: 1 ora 36 min.

Film sul posto sbagliato – Cast e troupe

Ashley Greene (come Chloe)

Bruce Willis (come Frank)

Michael Sirow (come Jake)

Texas Battle (come Capitano Est)

Stacey Danger (come Tammy)

Massi Furlan (come Virgilio)

Adam Huel Potter (come Leon)

Josh Rhett Noble (come ufficiale Richter)

Intrattenimento verticale ha pubblicato un trailer per Posto sbagliato, un’uscita di metà luglio con protagonista Bruce Willis. La trama ruota attorno a un agente di sicurezza che si imbatte in un’esecuzione in mezzo al bosco. La difficoltà è che diventa inconsapevolmente l’unico testimone oculare in grado di identificare il membro della famiglia di un re dei metanfetamine. Con questa pericolosa responsabilità davanti a sé, chi proteggerà lui e la sua famiglia se testimonierà? (Crea la suspense).

Lo rivela il trailer Ashley Greene, che interpreta la figlia di Willis, Chloe, si discosta dallo stereotipo della “damigella in pericolo” così frequente in questo genere, e sembra che darà una corsa ai teppisti che la tengono prigioniera. La clip mostra il personaggio di Greene che supera in astuzia i cattivi, trasformando oggetti da cucina in armi formidabili, e possiamo dire che nel complesso è una centrale elettrica – indicando che il personaggio di Willis, Frank non avrà molto da fare per salvarla. (In breve, è pieno di azione e brivido)

Recensione sul posto sbagliato: un declino difficile per i fan di Bruce Willis

Posto sbagliato è un film sbalorditivo con una narrativa folle, una pessima scrittura e una regia poco professionale. Il film d’azione a basso canone riempie la sua durata con un riempimento melodrammatico e una brutta commedia razziale. Devo confessare che sto guardando con un cuore triste. Wrong Place è solo un altro film di serie B trash di Bruce Willis degli ultimi anni.

Si ritirò dopo che la sua famiglia aveva ammesso apertamente di soffrire di afasia. Data la sua condizione cognitiva, le decisioni sbagliate e la recitazione terribile di Willis hanno senso. Con una conversazione schietta e un montaggio rapido, Wrong Place limita il suo ruolo. È essenzialmente un headliner di scena. È doloroso vedere una star di Hollywood deteriorarsi in un film.

Frank Richards (Willis) e Maggie (Lauren McCord) si siedono per un pasto solenne. Chloe (Ashley Greene), la loro adorata figlia, ha scoperto un tumore. Frank accetta un lavoro come guardia di sicurezza al negozio di Pee-Pawn Wee un anno dopo.

L’ex capo della polizia è sopravvissuto a una serie di calamità. La sua prima settimana di lavoro va terribilmente male. Virgil (Massi Furlan), uno spacciatore di metanfetamine, sta regolando i conti con un impiegato ladro dietro il negozio quando Frank lo interrompe.

Chloe decide di sorprendere suo padre facendo visita alla sua capanna in Alabama la mattina presto. Tammy (Stacey Danger), la sua migliore amica, si unisce a lei per tirarla su di morale dopo le cure contro il cancro. Jake (Michael Sirow), il figlio nevrotico di Virgil, cuoco di metanfetamine, li rapisce.

Stava cercando un modo per calmare Frank, ma ora ha sua figlia come esca. Mentre Frank e il nuovo capo della polizia, Captain East (Texas Battle), tentano di salvare le donne, è un disastro nel bosco.

Mancanze al posto sbagliato

Posto sbagliato è pieno di problemi evidenti. Cominciamo con lo strano cambio di tono. Il film inizia con una nota deprimente prima di lanciarsi nelle sequenze d’azione. Diventa brutale e cruento prima di diventare inaspettatamente divertente. Il capitano East, un ragazzo di colore, inizia a fare battute razziste nonostante la sua situazione disperata. Questo non ha assolutamente senso. Le persone si infortunano mentre riff su battute come un fumetto. Non sono sicuro del motivo per cui è stato fatto. Qualsiasi obiettivo serio è minato dalla commedia cruda.

Wrong Place è la seconda collaborazione di Bruce Willis con il regista Mike Burns. Out of Death, il loro primo flop, funge da presagio di questa calamità. Il Los Angeles Times ha pubblicato una denuncia sui registi alle prese con l’afasia di Willis. Hanno scoperto un’e-mail “Out of Death” in cui Burns ha tagliato drasticamente

battute di Willis. Secondo il Los Angeles Times, Burns ha chiesto “niente monologhi”.

Chiusura

Un cuoco di metanfetamine rintraccia l’ex capo della polizia di una piccola città per tranquillizzarlo prima che possa testimoniare contro la sua famiglia, ma si ritrova a dover affrontare più di quanto intendesse.

