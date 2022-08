Confrontando i tempi di caricamento per Marvel’s Spider-Man: PC, Steam Deck, PS5, PS4

meraviglia‘S Uomo Ragno è un fantastico gioco di supereroi per entrambi i giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5. E con la sua recente versione per PC, è disponibile per una nuova legione di fan di Spidey.

Da Marvel Uomo Ragno è ora giocabile su tre piattaforme (e Steam Deck, che è fondamentalmente una piattaforma a sé stante), abbiamo deciso di fare un po’ di test. Quanto velocemente Uomo Ragno caricare su PC vs Steam Deck? Che dire del PC rispetto alla versione originale PS4? Come fa il PC a resistere a PS5?

Impostiamo alcuni test per rispondere a queste domande e vediamo quanto può davvero andare veloce Spidey.

Quanto è veloce il tempo di caricamento della corsa veloce?

Oscillando per New York mentre Spidey accade abbastanza rapidamente L’Uomo Ragno della Marvel. Ma sai cosa è più veloce? Teletrasportarsi istantaneamente da un lato all’altro di Manhattan tramite il sistema di viaggio veloce del gioco.

Per questo test, ho impostato la versione rimasterizzata L’Uomo Ragno della Marvel sul mio PC di lavoro (processore Intel i7-10700K, 32 GB di RAM DDR4 e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3080), sul mio Steam Deck (caricamento dalla mia scheda microSD Samsung EVO 512 GM) e sulla mia PS5. Ho anche impostato la versione non rimasterizzata del gioco sulla mia PS4 Slim.

Per il test, ho viaggiato velocemente avanti e indietro tra la stazione di polizia di Harlem e il punto di passaggio veloce per il rifugio per senzatetto FEAST a Chinatown. Ho avviato il cronometro nel momento in cui ho avviato il viaggio veloce (dopo aver tenuto premuto il pulsante per confermare dove volevo andare) e l’ho interrotto non appena ho ripreso il controllo di Spider-Man. Ho eseguito ogni test almeno cinque volte, fino a quando non ho ottenuto una gamma coerente di risultati senza grandi deviazioni.

Ecco i miei risultati, dal più veloce al più lento:

PC: 2,8-3,5 secondi

PS5: 3-3,1 secondi

Mazzo di vapore: 6-8 secondi

PS4: 17-20 secondi

Il mio PC e PS5 sono stati estremamente vicini in questi test, con PS5 che è la piattaforma più coerente.

E l’avvio?

Per il secondo test, volevo vedere quanto velocemente il gioco potesse lanciarmi nel mondo aperto dal menu di avvio. Ho avviato il timer quando ho premuto il pulsante “continua” e l’ho interrotto non appena ho ripreso il controllo di Spider-Man.

Ho usato la stessa attrezzatura per questo secondo test come ho fatto per il primo e mi sono sempre assicurato di caricare Spider-Man nella stessa posizione (il tetto di FEAST). Ho caricato dal menu almeno tre volte su ciascuna piattaforma, fino a quando non ho ottenuto un intervallo coerente con una sola deviazione importante.

Ecco i miei risultati, dal più veloce al più lento:

PS5: 2 secondi

PC: 2,9-3,35 secondi

Mazzo di vapore: 7-13 secondi

PS4: 35 secondi

La suddetta deviazione per questo test è stata il caricamento iniziale del mio Steam Deck: la prima volta che ho avviato il gioco per la sessione di test, ci sono voluti 22 secondi per iniziare. Ogni altra volta, era almeno nove secondi più veloce di così.

Quindi, quale piattaforma è più veloce?

La mia PS5 e il mio PC sono stati testa a testa per entrambi i test. Entrambi sono ottimi posti per giocare al rimasterizzato L’Uomo Ragno della Marvel. (Sebbene siano entrambi comparabili nei tempi di caricamento, il PC ottiene il vantaggio aggiuntivo della funzionalità di salvataggio su cloud di Steam Deck. Quindi prendilo come vuoi.)

Parlando di Steam Deck, ha funzionato abbastanza bene considerando quanto è grande L’Uomo Ragno della Marvel è. È ovviamente significativamente più lento di un buon PC desktop o di una console moderna, ma per l’utilizzo di una scheda SD, sono rimasto colpito da quanto poco tempo ho passato ad aspettare.

PS4 è chiaramente in coda durante questi esperimenti, impiegando quasi tre volte più tempo di Steam Deck per caricarsi nella stessa area. L’Uomo Ragno della Marvel vale ancora la pena dare un’occhiata su PS4, nonostante aspetti che non sono affatto invecchiati bene, anche se è solo un trampolino di lancio verso l’eccellenza Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.